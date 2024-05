Tiffany (SNSD): Thần tượng ngày nay rất lười biếng

Xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong tập phát sóng mới đây trên chương trình Radio Star, Tiffany đã chia sẻ về khoảng thời gian quảng bá cùng SNSD nhân kỷ niệm 15 năm debut của nhóm cách đây 2 năm trước.

Cô chia sẻ: "Em không có ý ra oai đâu, chỉ là phong thái hời hợt của một số idol thế hệ mới khiến em có chút bất ngờ. Lâu rồi em mới đi show âm nhạc, đó là khi thực hiện dự án kỷ niệm 15 năm ra mắt của SNSD. Trước đây, chúng em đều khát khao được công nhận, ai ai cũng nỗ lực biểu diễn ngay cả khi đứng ở vị trí nào của đội hình. Phần nào trong bài hát mọi người cũng đều biểu diễn nhiệt huyết chứ không chỉ riêng vị trí trung tâm".

Tiffany thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về ngành công nghiệp Kpop và các thần tượng ngày nay KBIZOOM

Tiffany tiếp tục giải thích: "Bây giờ fancam cá nhân rất thịnh hành, mỗi người đều được quay "one shot" (sử dụng một máy quay để ghi lại toàn bộ chuyển động). Có lẽ vì vậy mà nhiều idol thời nay không còn đặt toàn bộ năng lượng vào phần biểu diễn trên sân khấu nữa. Khi nhìn thấy những trường hợp như vậy, em đã nghĩ: "Sao dạo này idol lười vậy nhỉ? Các bạn ấy biểu diễn qua loa thật". Phải luôn nhiệt thành với công việc mình làm mới đúng chứ, kể cả trong lúc thực hiện tổng duyệt cũng vậy".



Sau đó, người đẹp sinh năm 1989 bày tỏ quan điểm về việc một thần tượng nên đứng trên sân khấu như thế nào: "Mọi lĩnh vực đều cần đón nhận sự cải tiến, phát triển, tiếp thu cái mới. Idol thời nay sẽ có những điểm "dễ thở" hơn. Em thấy rất nhiều thứ mới mẻ, thú vị. Nhưng mọi người biết đó, có câu "First time, last time, every time", nghĩa là luôn luôn làm như thể đó là lần đầu tiên. Chung quy, em nghĩ sự chăm chỉ vẫn nên được đặt lên hàng đầu mới tốt".

Nữ thần tượng, diễn viên 8X khuyên các idol trẻ tuổi hãy luôn chăm chỉ làm việc INSTAGRAM TIFFANYYOUNGOFFICIAL

Sau khi chương trình phát sóng, một số nhóm nhạc hiện tại của Kpop đã bị cư dân mạng "réo tên" bởi nằm trong số những trường hợp hát chán hoặc nhảy dở, chẳng hạn như Le Sserafim, IVE, fromis_9, NewJeans hay Illit.

"Cả Kpop đều mang nhục giùm Le Sserafim sau khi xem phần trình diễn thảm họa tại Coachella"; "Thất vọng về kỹ năng hát live chán ói của Illit"; "Mọi người nghe nhạc của những nhóm hát kém thì có cảm thấy xấu hổ không"; "NewJeans luôn hát nhép", netizen để lại bình luận trên các diễn đàn âm nhạc.



Với tư cách là một thần tượng có 17 năm tuổi nghề, Tiffany khuyên "hậu bối" khi diễn tập đừng qua loa mà phải chỉn chu như diễn chính. Những chia sẻ của cô ngay lập tức được hưởng ứng tích cực bởi khán giả, phần lớn đều đồng ý với việc idol ngày nay lười biếng hơn hẳn so với thế hệ trước: "Một câu thôi, người có tài như SNSD thì hoàn toàn có tư cách nói những thứ kiểu này"; "Tiffany nói chuẩn quá. Nhiều cô cậu thời nay lười trau dồi, nuôi cái suy nghĩ hát nhép và công cụ chỉnh sửa sẽ cứu được hết. Đúng là thành phần đáng xấu hổ, làm hạ thấp tiêu chuẩn của Kpop".