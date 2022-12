TikTok bị cấm trên mọi thiết bị chính thức của Hạ viện Mỹ

Trong tin nhắn gửi đến toàn thể nghị sĩ và nhân viên của Hạ viện Mỹ, bà Catherine Szpindor, Trưởng phòng Hành chính của Hạ viện (CAO), cho biết TikTok được xem là “ứng dụng có nguy cơ cao do nhiều vấn đề liên quan đến an ninh”. Vì thế, ứng dụng không thể tồn tại và phải bị xóa khỏi toàn bộ các thiết bị do Hạ viện quản lý, theo Reuters hôm nay 28.12.

Quy định mới được đưa ra theo sau một loạt động thái của chính quyền cấp tiểu bang nhằm loại trừ TikTok khỏi các thiết bị. Tính đến cuối tuần trước, 19 tiểu bang đã ban hành lệnh cấm cài đặt TikTok trên các thiết bị do chính quyền bang quản lý.

Quy định được thực thi dựa trên quan ngại chính quyền Bắc Kinh có thể sử dụng ứng dụng trên để theo dõi người Mỹ và có hành động kiểm duyệt nội dung.

Tuần trước, quốc hội Mỹ phê chuẩn dự thảo ngân sách trị giá1.660 tỉ USD phục vụ cho chi tiêu của chính phủ Mỹ đến ngày 30.9.2023. Dự thảo có điều khoản cấm ứng dụng do công ty ByteDance (trụ sở tại Bắc Kinh) phát triển trên mọi thiết bị thuộc chính quyền liên bang.





Dự thảo đang chờ Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành.

“Với việc dự thảo luật ngân sách được thông qua với nội dung cấm TikTok trên các thiết bị của nhánh hành pháp, CAO phối hợp với Ủy ban Quản lý Hạ viện để thực thi chính sách tương tự cho Hạ viện Mỹ”, theo một người phát ngôn của CAO.

Thông tin gửi cho toàn thể nghị sĩ và nhân viên Hạ viện Mỹ có nội dung bất kỳ người nào đang sử dụng TikTok trên thiết bị cần gỡ bỏ ứng dụng và cấm tải, cài đặt ứng dụng này trong tương lai.