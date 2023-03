TikTok có 150 triệu người truy cập hằng tháng ở Mỹ

Theo Neowin, đây là mức tăng trưởng 50% so với con số 100 triệu người truy cập TikTok hằng tháng tại Mỹ cách nay 3 năm, thời điểm chính quyền cựu t ổng thống Donald Trump bắt đầu các nỗ lực cấm ứng dụng khi coi TikTok gây nguy cơ an ninh quốc gia. Chính quyền ông Trump cố gắng thúc đẩy lệnh cấm theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.



Không chỉ Mỹ mà nhiều chính phủ khác cũng ban hành lệnh cấm TikTok REUTERS

Nội dung báo cáo cho biết thêm, trong số 150 triệu người truy cập hằng tháng mới, có khoảng 12 triệu người dùng dưới 18 tuổi. Con số 150 triệu không bao gồm trẻ em dưới 13 tuổi, đồng thời độ tuổi trung bình của một người dùng TikTok thường là 31 tuổi.

Cũng theo báo cáo, một số người sáng tạo TikTok có kế hoạch đến Washington để tham gia buổi họp báo và nói chuyện với các nhà lập pháp liên quan đến nguy cơ TikTok bị cấm được đưa ra gần đây. Được biết, ứng dụng chia sẻ video phổ biến có thể bị cấm hoạt động tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance không chấp nhận bán cổ phần.

TikTok dự kiến sẽ củng cố lập luận của mình bằng cách đưa những người sáng tạo vào cuộc, nhấn mạnh rằng việc cấm ứng dụng này có thể gây ra rắc rối tài chính cho nhiều người sáng tạo dựa vào nền tảng này để kiếm sống.

Không chỉ Mỹ, chính phủ các quốc gia khác cũng đã có hành động chống lại ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh. Các quốc gia này bao gồm New Zealand, Canada và Vương quốc Anh, nơi ứng dụng bị cấm cài đặt trên các thiết bị chính phủ. Gần đây, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã yêu cầu 32.000 nhân viên của mình gỡ cài đặt TikTok khỏi thiết bị của họ.