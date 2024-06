TikTok lại phản ứng trước lệnh cấm của Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 4 đã ký luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ trước ngày 19.1.2025. Phía ByteDance nói yêu cầu thoái vốn không khả thi về mặt kỹ thuật, thương mại và pháp lý; cho biết thêm chính phủ Mỹ đã từ chối tham gia bất kỳ đàm phán dàn xếp nào sau năm 2022.

Luật sư của một nhóm người dùng TikTok ngày 20.6 đã đâm đơn kiện quyết định cấm ứng dụng, với lập luận lệnh cấm vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ, đồng thời TikTok không gây rủi ro an ninh quốc gia tức thời, khi chính phủ vẫn cho phép hoạt động trong giai đoạn bầu cử tổng thống. Nhà Trắng cho biết họ muốn chấm dứt quyền sở hữu của Trung Quốc trên cơ sở an ninh quốc gia, nhưng không muốn cấm TikTok.