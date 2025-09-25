TikTok thu thập thông tin nhạy cảm và không thực hiện đủ biện pháp bảo vệ trẻ em

Theo Reuters, cuộc điều tra chung do văn phòng Bảo vệ quyền riêng tư Canada (OPC) phối hợp với các cơ quan bảo mật của tỉnh Quebec, British Columbia và Alberta đã công bố kết quả hôm 23.9.2025. Qua báo cáo, mặc dù TikTok tuyên bố ứng dụng không dành cho người dùng dưới 13 tuổi, nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm nghìn trẻ em Canada sử dụng nền tảng này.

Ủy viên Dufresne đã phát biểu tại một cuộc họp báo công bố kết quả điều tra rằng TikTok thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân, kể cả của trẻ em. Dữ liệu đó được dùng để điều chỉnh nội dung và quảng cáo mà người dùng nhìn thấy, có thể gây tác động tiêu cực, đặc biệt với người trẻ.

Canada cáo buộc TikTok thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ em ẢNH: REUTERS

Để xử lý vấn đề này, TikTok đã đồng ý thực hiện các bước cải thiện như: tăng cường hệ thống xác minh tuổi, minh bạch hơn về cách dữ liệu được sử dụng, và hạn chế quảng cáo nhắm mục tiêu với người dùng dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, TikTok cũng cho biết trong tuyên bố gửi Reuters: "Chúng tôi không đồng ý với một số phát hiện, nhưng cam kết duy trì tính minh bạch và thực hành bảo mật thông tin mạnh mẽ".

TikTok đối diện với án cấm tại nhiều quốc gia

Mặc dù báo cáo không công bố chi tiết từng loại dữ liệu thu được, nhưng các quan chức nhấn mạnh rằng TikTok không chỉ thu thập thông tin cơ bản như tuổi tác hay vị trí, mà còn dữ liệu hành vi, sở thích và cách tương tác nội dung của trẻ em. Nếu điều này kết hợp với các thông tin cá nhân khác có thể dẫn đến việc phân loại tâm lý, xu hướng, đây là điều đặc biệt nhạy cảm khi áp dụng cho trẻ vị thành niên.

Theo Reuters, năm 2024 chính phủ Canada đã yêu cầu ByteDance (công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc) chấm dứt hoạt động kinh doanh tại nước này do lo ngại an ninh quốc gia, dù người dân vẫn được phép tiếp tục sử dụng ứng dụng. Trước đó, Canada cũng đã ban hành lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ, viện dẫn rủi ro về an ninh và quyền riêng tư.

TikTok đối diện với án cấm tại nhiều quốc gia ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, Bộ Tư pháp đã khởi kiện TikTok với cáo buộc vi phạm đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến (COPPA), cho rằng công ty thu thập dữ liệu người dùng dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Cũng theo Reuters, Nhà Trắng đang đàm phán một thỏa thuận với Bắc Kinh để đưa TikTok Mỹ vào khuôn khổ quản trị mới, trong đó 6 trên 7 ghế hội đồng quản trị sẽ do các đại diện phía Mỹ nắm giữ, còn ByteDance chỉ giữ 1 ghế. Thỏa thuận này đồng thời đặt thuật toán cốt lõi của TikTok Mỹ dưới sự kiểm soát của Washington nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

Ở châu Âu, Liên minh châu Âu đã áp dụng Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (Digital Services Act) cùng các quy định quảng cáo số, buộc TikTok minh bạch hơn về cách vận hành quảng cáo, tăng cường bảo vệ trẻ em và kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn.

Nguy cơ trẻ em bị khai thác dữ liệu

Việc dùng dữ liệu cá nhân để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo có thể khiến trẻ em tiếp xúc quá mức với nội dung độc hại, thậm chí bị biến thành đối tượng tiếp thị thay vì được bảo vệ. Trong bối cảnh pháp lý siết chặt, Canada khẳng định TikTok phải tuân thủ đầy đủ quy định địa phương. Tuy TikTok cam kết cải thiện, câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp đó có đủ mạnh, khi vẫn còn tồn tại lỗ hổng như xác minh tuổi giả hay dùng tài khoản người lớn để vượt rào.