Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

TikTok thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ em

Thạch An
Thạch An
25/09/2025 14:53 GMT+7

TikTok đang vướng vào làn sóng chỉ trích dữ dội ở Canada, sau khi một cuộc điều tra do chính quyền liên bang kết hợp các tỉnh bang công bố rằng nền tảng này đã thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ trẻ em Canada.

TikTok thu thập thông tin nhạy cảm và không thực hiện đủ biện pháp bảo vệ trẻ em

Theo Reuters, cuộc điều tra chung do văn phòng Bảo vệ quyền riêng tư Canada (OPC) phối hợp với các cơ quan bảo mật của tỉnh Quebec, British Columbia và Alberta đã công bố kết quả hôm 23.9.2025. Qua báo cáo, mặc dù TikTok tuyên bố ứng dụng không dành cho người dùng dưới 13 tuổi, nhưng mỗi năm vẫn có hàng trăm nghìn trẻ em Canada sử dụng nền tảng này. 

Ủy viên Dufresne đã phát biểu tại một cuộc họp báo công bố kết quả điều tra rằng TikTok thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân, kể cả của trẻ em. Dữ liệu đó được dùng để điều chỉnh nội dung và quảng cáo mà người dùng nhìn thấy, có thể gây tác động tiêu cực, đặc biệt với người trẻ.

Canada cáo buộc TikTok thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ em - Ảnh 1.

Canada cáo buộc TikTok thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ em

ẢNH: REUTERS

Để xử lý vấn đề này, TikTok đã đồng ý thực hiện các bước cải thiện như: tăng cường hệ thống xác minh tuổi, minh bạch hơn về cách dữ liệu được sử dụng, và hạn chế quảng cáo nhắm mục tiêu với người dùng dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, TikTok cũng cho biết trong tuyên bố gửi Reuters: "Chúng tôi không đồng ý với một số phát hiện, nhưng cam kết duy trì tính minh bạch và thực hành bảo mật thông tin mạnh mẽ".

TikTok đối diện với án cấm tại nhiều quốc gia

Mặc dù báo cáo không công bố chi tiết từng loại dữ liệu thu được, nhưng các quan chức nhấn mạnh rằng TikTok không chỉ thu thập thông tin cơ bản như tuổi tác hay vị trí, mà còn dữ liệu hành vi, sở thích và cách tương tác nội dung của trẻ em. Nếu điều này kết hợp với các thông tin cá nhân khác có thể dẫn đến việc phân loại tâm lý, xu hướng, đây là điều đặc biệt nhạy cảm khi áp dụng cho trẻ vị thành niên.

Theo Reuters, năm 2024 chính phủ Canada đã yêu cầu ByteDance (công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc) chấm dứt hoạt động kinh doanh tại nước này do lo ngại an ninh quốc gia, dù người dân vẫn được phép tiếp tục sử dụng ứng dụng. Trước đó, Canada cũng đã ban hành lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ, viện dẫn rủi ro về an ninh và quyền riêng tư.

Canada cáo buộc TikTok thu thập dữ liệu nhạy cảm của trẻ em - Ảnh 2.

TikTok đối diện với án cấm tại nhiều quốc gia

ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, Bộ Tư pháp đã khởi kiện TikTok với cáo buộc vi phạm đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến (COPPA), cho rằng công ty thu thập dữ liệu người dùng dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Cũng theo Reuters, Nhà Trắng đang đàm phán một thỏa thuận với Bắc Kinh để đưa TikTok Mỹ vào khuôn khổ quản trị mới, trong đó 6 trên 7 ghế hội đồng quản trị sẽ do các đại diện phía Mỹ nắm giữ, còn ByteDance chỉ giữ 1 ghế. Thỏa thuận này đồng thời đặt thuật toán cốt lõi của TikTok Mỹ dưới sự kiểm soát của Washington nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

Ở châu Âu, Liên minh châu Âu đã áp dụng Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (Digital Services Act) cùng các quy định quảng cáo số, buộc TikTok minh bạch hơn về cách vận hành quảng cáo, tăng cường bảo vệ trẻ em và kiểm soát nội dung chặt chẽ hơn. 

Nguy cơ trẻ em bị khai thác dữ liệu 

Việc dùng dữ liệu cá nhân để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo có thể khiến trẻ em tiếp xúc quá mức với nội dung độc hại, thậm chí bị biến thành đối tượng tiếp thị thay vì được bảo vệ. Trong bối cảnh pháp lý siết chặt, Canada khẳng định TikTok phải tuân thủ đầy đủ quy định địa phương. Tuy TikTok cam kết cải thiện, câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp đó có đủ mạnh, khi vẫn còn tồn tại lỗ hổng như xác minh tuổi giả hay dùng tài khoản người lớn để vượt rào.

Tin liên quan

Mỹ nắm quyền kiểm soát TikTok: ByteDance mất ghế điều hành tại Mỹ

Mỹ nắm quyền kiểm soát TikTok: ByteDance mất ghế điều hành tại Mỹ

Công ty mới sẽ có hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó 6 ghế thuộc về người Mỹ và ByteDance chỉ giữ 1 ghế. TikTok tại Mỹ sắp bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Khám phá thêm chủ đề

trẻ em TikTok canada cấm tiktok
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận