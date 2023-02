TikTok tiếp tục gặp khó ở EU, Canada

TikTok của Công ty ByteDance đang lọt vào tầm ngắm của nhiều chính phủ và các cơ quan quản lý với lo ngại chính quyền Bắc Kinh có thể biến nó thành công cụ khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng hoặc thúc đẩy lợi ích của nước này.

Động thái "rắn" từ EU

Trong thông báo ngày 23.2, Ủy ban Châu Âu yêu cầu các nhân viên phải gỡ bỏ TikTok khỏi thiết bị tại nơi làm việc cũng như các thiết bị cá nhân có cài đặt những ứng dụng liên quan công việc. "Đây là biện pháp nhằm bảo vệ Ủy ban trước những mối đe dọa hoặc hành động về khía cạnh an ninh mạng, theo đó có thể bị tin tặc khai thác để đối phó Ủy ban", báo The Washington Post dẫn nội dung thông báo.

Có khoảng 32.000 người đang làm việc cho Ủy ban Châu Âu. Các nhân viên được yêu cầu gỡ bỏ TikTok càng sớm càng tốt và trước ngày 15.3.

TikTok của Công ty ByteDance đang bị lo ngại về vấn đề an ninh

Reuters

Ủy ban xác nhận đây là lần đầu tiên yêu cầu nhân viên không sử dụng một ứng dụng cụ thể. Tờ Politico dẫn lời 2 người phát ngôn Eric Mamer và Sonya Gospodinova của Ủy ban Châu Âu cho hay cơ quan đã có quyết định trên sau quá trình phân tích cặn kẽ. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp thông tin về khả năng đã xảy ra một sự cố trước khi ban hành lệnh cấm. Ông Thierry Breton, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU, cũng không bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, khoảng 3.100 nhân viên của Hội đồng EU, cơ quan ra quyền quyết định của EU và cũng là một trong hai cơ quan lập pháp quyền lực nhất liên minh, cũng nhận được thông báo phải gỡ bỏ TikTok khỏi điện thoại cá nhân có truy cập vào các dịch vụ của Hội đồng. "Ban thư ký đang trong quá trình thực hiện các biện pháp tương tự Ủy ban Châu Âu", Politico dẫn lời một người phát ngôn của Hội đồng. Nhân viên có thời hạn 2 tuần để gỡ bỏ TikTok.

Bên cạnh đó, bộ phận cung cấp dịch vụ IT của Nghị viện châu Âu đang theo dõi và thẩm định tất cả những trường hợp có thể xảy ra tình trạng rò rỉ dữ liệu liên quan đến ứng dụng Trung Quốc và sẽ xem xét đánh giá [của Ủy ban châu Âu]. Dựa trên kết quả thu được, bộ phận IT sẽ đưa ra khuyến nghị cho Nghị viện châu Âu cũng như các lãnh đạo của những tổ chức chính trị, theo đại diện Nghị viện.

Canada điều tra ứng dụng Trung Quốc

Động thái mới nhất của hai cơ quan hoạch định chính sách lớn nhất châu Âu diễn ra vào thời điểm Canada mở cuộc điều tra cấp liên bang và tỉnh bang đối với TikTok vì lo ngại nền tảng ứng dụng của Trung Quốc có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, theo Reuters dẫn thông báo từ Văn phòng Ủy viên về Quyền riêng tư của Canada.

Ngày 23.2, cơ quan này cùng với những văn phòng tỉnh bang Quebec, British Columbia và Alberta, cho hay sẽ phối hợp điều tra liệu các hoạt động TikTok có tuân thủ luật về quyền riêng tư của quốc gia Bắc Mỹ hay không. Cuộc điều tra tập trung vào việc xác định liệu TikTok có thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng sau khi buộc họ đồng thuận cung cấp thông tin nếu muốn sử dụng ứng dụng này.

Cuộc điều tra được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Canada - Trung Quốc đang căng thẳng nhiều tháng qua vì nhiều lý do. Trong số này, gần đây chính quyền Ottawa cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào hoạt động bầu cử và triển khai khinh khí cầu do thám Canada. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc trên và thúc giục Ottawa ngừng ngay hành động suy đoán hoặc bôi nhọ vô căn cứ đối với nước này.