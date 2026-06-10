TikToker 11 triệu follow chuẩn bị lên xe hoa là ai?

Những ngày qua, thông tin về đám cưới của nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi được nhiều người quan tâm. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ những khoảnh khắc hài hước trong bộ ảnh cưới mang phong cách hoài niệm cũng như tiết lộ về thiệp cưới và dàn khách mời gồm Tiến Luật, Mie, Lynk Lee, Tín Nguyễn…

Viên Vibi thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo tại quê nhà Ảnh: NVCC

Viên Vibi tên thật là Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995 tại Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Cô được biết đến là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi. Trên nền tảng mạng xã hội, Viên Vibi gây ấn tượng bởi những clip duyên dáng, hài hước. Nhờ vậy, cô được nhiều người yêu mến gọi với biệt danh “bà trùm nông sản”. Thời gian gần đây, TikToker 9X góp mặt trong gameshow Biệt đội siêu sao cùng Tiến Luật, Tiểu Vy, Huyền Baby…

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt sau 1 thập kỷ yêu nhau, Viên Vibi - Khánh Linh đã lên ý tưởng và dành nhiều điều bất ngờ cho những người yêu mến cả hai. Cách đây không lâu, nhà sáng tạo nội dung hé lộ bộ ảnh với lối trang điểm của những cô dâu xưa.

“Bộ ảnh cưới lấy ý tưởng từ chiếc váy cưới của mẹ và vẻ đẹp quê hương nơi mình sinh ra, có thanh long và mùi hương của biển, có ghe tàu và có người con gái biển dễ thương”, cô chia sẻ.

Thiệp cưới độc đáo của Viên Vibi

Thông tin về lễ cưới của Viên Vibi được nhiều người quan tâm Ảnh: NVCC

Viên Vibi cũng cất công chuẩn bị thiệp cưới mang hơi thở của biển với hình ảnh vỏ sò, cát và ngọc trai. Theo tiết lộ, các chi tiết này như tượng trưng cho người con gái của biển và cũng là điều ẩn ý để gợi nhắc đến nơi có câu chuyện tình yêu tiếp tục được viết lên. Trong đó, chi tiết ngọc trai tượng trưng cho những điều đẹp đẽ được nuôi dưỡng, bồi đắp.



Điểm nhấn của thiệp cưới là bong bóng lớn cùng những dòng nhắn yêu thương từ cặp đôi. Đây được xem là lời chào đầu tiên của cô dâu chú rể, mở đầu cho hành trình khám phá câu chuyện tình yêu được kể bằng những chi tiết được chăm chút bên trong. Một ẩn ý thú vị khác, những sắc màu của bong bóng cũng chính là dresscode của buổi tiệc.

Mỗi khách mời đều nhận được một lời nhắn được Khánh Linh - Viên Vibi thu âm riêng, gửi gắm những kỷ niệm, sự trân trọng và lời mời chân thành nhất. Chính vì điều đó nên dàn sao như Tiến Luật, Tín Nguyễn, Mie, Lynk Lee.. không khỏi bất ngờ khi nhận được thiệp mời.

Theo tiết lộ, lễ cưới của Viên Vibi và Khánh Linh được tổ chức tại một resort ở Lâm Đồng vào ngày 19.6. Trước đó, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.