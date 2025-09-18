Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TikToker Giao Heo qua đời ở tuổi 33, đồng nghiệp giới công nghệ tiếc thương
Video Đời sống

TikToker Giao Heo qua đời ở tuổi 33, đồng nghiệp giới công nghệ tiếc thương

Hồ Hiền
Hồ Hiền
18/09/2025 17:04 GMT+7

Thông tin YouTube/TikToker Giao Heo, gương mặt quen thuộc với những video review công nghệ hài hước đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Mộc Châu khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là giới yêu công nghệ, không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Chiều 18.9, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới nhà sáng tạo nội dung Hồ Hoàng Giao - tên kênh là Giao Heo. Anh được cho là qua đời ở tuổi 33 do gặp tai nạn giao thông.

Một ngày trước, nam TikToker này đã đăng tải hình ảnh về chuyến đi phượt Mộc Châu bằng xe máy.

TikToker Giao Heo qua đời ở tuổi 33, đồng nghiệp giới công nghệ tiếc thương

YouTuber/TikToker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao sinh ra ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, được biết đến là nhà sáng tạo nội dung, review nổi tiếng trong giới công nghệ.

Anh có hơn 1,8 triệu người theo dõi trên TikTok và thu hút lượng người xem đông đảo trên các nền tảng với những video review đồ công nghệ chất lương, ngoài ra còn có các video hướng dẫn nấu ăn mang phong cách hài hước.

Hiện, người dùng mạng xã hội đặc biệt là những người yêu công nghệ vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì tin đồn sự ra đi của nam TikToker.

Tin liên quan

Độc đáo quán cơm 'thả dây' giúp bà chủ nuôi 3 cháu mồ côi ăn học

Độc đáo quán cơm 'thả dây' giúp bà chủ nuôi 3 cháu mồ côi ăn học

Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, quán cơm gà nhỏ xíu của bà Nga (64 tuổi) gây chú ý với cách bán hàng chẳng giống ai: làm cơm trên lầu rồi 'thả dây' xuống cho khách. Nhờ mô hình độc đáo này, suốt nhiều năm qua, bà vừa mưu sinh, vừa nuôi ba đứa cháu mồ côi ăn học nên người.

Trend so giá iPhone 17 với chỉ vàng, lon sữa, tô phở: Đầu tư hàng chục triệu có xứng đáng?

Khám phá thêm chủ đề

Giao Heo giao heo review công nghệ TikToker Giao heo YouTuber Giao heo Giao heo qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận