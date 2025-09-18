Chiều 18.9, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới nhà sáng tạo nội dung Hồ Hoàng Giao - tên kênh là Giao Heo. Anh được cho là qua đời ở tuổi 33 do gặp tai nạn giao thông.

Một ngày trước, nam TikToker này đã đăng tải hình ảnh về chuyến đi phượt Mộc Châu bằng xe máy.

TikToker Giao Heo qua đời ở tuổi 33, đồng nghiệp giới công nghệ tiếc thương

YouTuber/TikToker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao sinh ra ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, được biết đến là nhà sáng tạo nội dung, review nổi tiếng trong giới công nghệ.

Anh có hơn 1,8 triệu người theo dõi trên TikTok và thu hút lượng người xem đông đảo trên các nền tảng với những video review đồ công nghệ chất lương, ngoài ra còn có các video hướng dẫn nấu ăn mang phong cách hài hước.

Hiện, người dùng mạng xã hội đặc biệt là những người yêu công nghệ vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì tin đồn sự ra đi của nam TikToker.