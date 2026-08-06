TikToker nổi tiếng Mexico bị bắn chết giữa lúc livestream

Nạn nhân là ông Cesar Gastelum, người có gần 600.000 lượt theo dõi trên TikTok và được biết đến qua những video hài hước. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Gastelum đang quay phim cùng 2 người bạn bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh. Cả 3 mặc áo khoác và đeo ba lô màu cam thường được những người giao đồ ăn sử dụng, theo AP ngày 5.8.

Một xe máy chở 2 người bất ngờ dừng bên cạnh nhóm. Người điều khiển xe máy đã rút súng bắn ông Gastelum ở cự ly gần rồi rời hiện trường.

Người dân đứng sau hàng rào khi lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ án ông Cesar Gastelum bị bắn ở Culiacan, bang Sinaloa (Mexico) ngày 4.8.2026 ẢNH: REUTERS

Một quan chức an ninh bang Sinaloa ngày 5.8 xác nhận với Reuters về cái chết của ông Gastelum, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch truy tìm nghi phạm.

Bộ An ninh Mexico cho biết đang phân tích hình ảnh giám sát và những bằng chứng liên quan để xác định những người chịu trách nhiệm. Cơ quan này cũng xem xét một số bài đăng trước đây của ông Gastelum, trong đó có nội dung đề cập một phe phái thuộc tổ chức tội phạm.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 5.8 cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ án và truy tìm hung thủ. "Những người trực tiếp gây án và, nếu có thể, cả kẻ chủ mưu phải bị bắt. Động cơ của vụ giết người bi thảm này cũng cần được làm sáng tỏ", bà Sheinbaum nói tại cuộc họp báo.

Thành phố Culiacan thời gian qua trở thành tâm điểm của làn sóng bạo lực do các phe phái thuộc băng nhóm Sinaloa tranh giành quyền kiểm soát. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 12 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị sát hại tại thành phố này kể từ khi giao tranh giữa 2 phe bùng phát vào tháng 9.2024.

Những vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại các bang khác. Năm 2025, cô Valeria Marquez (23 tuổi) bị bắn chết trong một tiệm làm đẹp ở bang Jalisco khi đang phát trực tiếp trên TikTok.

Tuần trước, giới chức Mexico thông báo bắt giữ Ramon Angel Alvarez Ayala, thủ lĩnh một nhóm tội phạm có liên hệ với băng nhóm Jalisco New Generation, với cáo buộc liên quan vụ sát hại Marquez.

Người này cũng bị cáo buộc ra lệnh và tài trợ vụ ám sát ông Carlos Manzo, Thị trưởng thành phố Uruapan thuộc bang Michoacan, vào tháng 11.2025. Vụ việc khi đó đã gây chấn động dư luận Mexico.