Như Thanh Niên thông tin, hôm 25.10, Công an TP.HCM cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm". Người này bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TikToker ‘Tàng Keng Ông Trùm’ kỳ thị vùng miền: Chửi người dân miền Nam do uống bia

Chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" tên Lê Anh Điệp, 30 tuổi, quê Ninh Bình. Theo Công an TP.HCM, tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động, kêu gọi cứu trợ của nhiều cơ quan, tổ chức. Đáng chú ý, người này còn sử dụng những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa để xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Vụ việc của chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" là bài học cho những trường hợp câu view bất chấp Ảnh: CTV

Người này thừa nhận việc đăng tải các video có lời lẽ xúc phạm người dân miền Nam chỉ nhằm mục đích câu view, câu like. Những phát ngôn trong các đoạn clip là lúc người này "không làm chủ được bản thân", không xuất phát từ ác ý hay mâu thuẫn với ai.

Lê Anh Điệp cho biết, khi uống bia, tâm lý kích động, thiếu kiểm soát nên đã nảy sinh hành vi và lời nói phản cảm trong các video.

Qua vụ việc này, Công an TP.HCM một lần nữa khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Công an TP.HCM nhấn mạnh, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm. Công an TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.