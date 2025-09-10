Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
YouTuber Hoàng Văn Đức 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/09/2025 18:55 GMT+7

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức về tội trốn thuế. Hoàng Văn Đức là YouTuber chuyên vào vai 'Chủ tịch giả nghèo'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 1.2021 đến tháng 9.2022, Hoàng Văn Đức đã sản xuất và đăng tải nhiều video trên nền tảng YouTube, thu về nguồn thu nhập lớn từ tiền quảng cáo.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền và không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà Hoàng Văn Đức đã trốn trong thời gian này là hơn 120 triệu đồng.

