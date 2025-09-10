Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 1.2021 đến tháng 9.2022, Hoàng Văn Đức đã sản xuất và đăng tải nhiều video trên nền tảng YouTube, thu về nguồn thu nhập lớn từ tiền quảng cáo.

YouTuber Hoàng Văn Đức 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố

Tuy nhiên, thay vì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền và không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà Hoàng Văn Đức đã trốn trong thời gian này là hơn 120 triệu đồng.