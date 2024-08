Tìm bị hại của tổ chức lừa đảo quốc tế ở Tam giác vàng

Ngày 8.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang điều tra mở rộng chuyên án về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào) mà đơn vị này phối hợp với ngành chức năng vừa triệt phá, đồng thời ra thông báo tìm nạn nhân từng bị "sập bẫy" của nhóm tội phạm này.



155 người Việt tham gia đường dây lừa đảo quốc tế bị bắt giữ CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Theo đó, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên, hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của những kẻ phạm tội hãy liên hệ ngay với thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại 0942823388.

Mọi thông tin của người báo sẽ được bảo mật tuyệt đối và được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Nơi làm việc" của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 2.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) đã đột kích Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 155 nghi phạm người Việt nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây tội phạm này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt với số tiền lớn.