Ngân hàng chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vào ngày 6.8, ông N.N.P (86 tuổi, tỉnh Bắc Giang) đến Agribank - Chi nhánh huyện Tân Yên làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác. Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy ông N.N.P có biểu hiện bất thường đã tạm dừng giao dịch, tiếp cận khách hàng, nắm bắt thông tin và thông báo cho phía cơ quan công an.

Ngân hàng và công an chặn vụ chuyển tiền lừa đảo CMH

Sau khi được nhân viên ngân hàng, cán bộ công an giải thích, ông N.N.P nhận ra mình bị lừa đảo. Theo ông P., một số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, cho biết ông liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và yêu cầu ông P. chuyển tiền số tiền 55 triệu đồng từ sổ tiết kiệm cá nhân đến tài khoản của một người tên Triệu Vy Thanh (số tài khoản 1777633962, Ngân hàng Quân đội) để phục vụ điều tra. Ông P. đã đến Agribank Chi nhánh huyện Tân Yên thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. May nhờ tinh thần cảnh giác cao của cán bộ ngân hàng, ông P. đã thoát khỏi vụ lừa đảo.



Trước đó, ngày 30.7, phòng giao dịch Thái Hòa thuộc Agribank - Chi nhánh Hàm Yên (Hàm Yên) cũng đã kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an gọi điện thoại đe dọa người dân và bảo toàn 450 triệu đồng cho khách hàng. Cụ thể, ông L.V.H, trú tại xã Thái Hòa (Hàm Yên) là khách hàng của Agribank nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ tự xưng danh là trung úy công an tên Lê Tuấn Anh yêu cầu ông H. chuyển tiền để nộp phí điều tra về việc trốn thuế, lừa đảo có liên quan tới ông. Đối tượng yêu cầu ông H. phải chuyển ngay số tiền hiện đang có của gia đình vào tài khoản đã được trao đổi đồng thời giữ kín thông tin. Nếu thông tin bị lộ, lọt ông H sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Vì quá hoảng sợ, ông L.V. H đã mang sổ tiết kiệm ra Phòng giao dịch Thái Hòa để đóng và yêu cầu chuyển số tiền 450 triệu đồng tới tài khoản đối tượng yêu cầu. Nhận định nội dung thông tin là lừa đảo, cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Thái Hòa đã hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời, bảo toàn tài sản cho khách hàng.