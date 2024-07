Chặn đứng vụ lừa đảo ngay tại quầy rút tiền ở ngân hàng

Sáng 10.7, bà L.T.Đ. (thôn 1, xã Quảng Bình, H.Quảng Xương) bị một đối tượng mạo danh là cán bộ công an TP.HCM gọi điện đe dọa rằng bà Đ. đang tham gia một vụ án buôn bán ma túy, yêu cầu bà không được nói với bất kỳ ai, đồng thời yêu cầu bà Đ. chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản số 1045203524 của Công ty TNHH TMDV Channo mở tại Vietcombank để phục vụ công tác điều tra, nếu không chuyển thì chiều cùng ngày bà sẽ bị bắt. Đối tượng còn dặn bà Đ. xưng là mẹ con qua điện thoại, khi đến ngân hàng không được rụt rè để không bị nghi ngờ. Được biết, gia cảnh bà Đ. rất khó khăn, song do quá hoảng sợ, bà Đ. đã đi vay vàng của người thân rồi bán vàng để có tiền chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Qua giao dịch, nhân viên Agribank nhận thấy bà Đ. bất an, lo lắng nên đã trao đổi, phối hợp cùng cơ quan công an tuyên truyền, thuyết phục cho khách hàng hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo, từ đó ngăn chặn kịp thời việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.



Trước đó, bà T.T.H. (xã Yên Trường, huyện Yên Định) cũng bị một đối tượng gọi điện thoại đến, tự xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng bà H đang vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu bà H chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Do quá hoảng sợ, bà H. đã đến Agribank Chi nhánh huyện Yên Định, Thanh Hóa - Phòng giao dịch Kiểu tất toán số tiền tiết kiệm lấy 500 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhân viên Agribank đã kịp thời ngăn chặn được vụ chuyển tiền này.

Các ngân hàng liên tục cảnh báo lừa đảo NGỌC THẮNG

Agribank khuyến cáo khách hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo, cần phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Theo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ tuyển dụng của ngân hàng mời ứng viên phỏng vấn, tham gia nhóm trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngày càng gia tăng.Theo đó, đối tượng lừa đảo mạo danh website/fanpage VietinBank/tuyển dụng VietinBank để đăng tin tuyển dụng, sử dụng hình ảnh thương hiệu, ảnh thẻ cán bộ hoặc văn bản giả mạo để tạo lòng tin với ứng viên. Từ đó, đối tượng lừa ứng viên tham gia các nhóm chat online để truy cập vào link mã độc, chuyển tiền tham gia nhóm đào tạo thi vào ngân hàng hay yêu cầu ứng viên cung cấp các thông tin bảo mật nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ứng viên.

Để tránh bị lừa đảo, VietinBank khuyến cáo ứng viên và khách hàng tuyệt đối không tham gia nhóm phỏng vấn online hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật (như: CCCD/CMND, tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ, số tài khoản, số dư tài khoản, mã xác thực OTP…) cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng không truy cập, chia sẻ các website, đường link không xác định được độ an toàn; cảnh giác trước tất cả các lời mời tham gia nhóm phỏng vấn online; bảo vệ thông tin cá nhân: hạn chế khai báo, đưa thông tin cá nhân khi tham gia các trang mạng xã hội để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin; không chia sẻ hay công khai các thông tin như: Email, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ ngân hàng, ảnh chụp CCCD/CMND… trên không gian mạng.

Không những Vietinbank, các ngân hàng khác như BIDV, ACB, LPBank… cũng bị kẻ gian giả mạo thông tin tuyển dụng để lừa đảo khách hàng, các ứng viên tuyển dụng. Các ngân hàng cho hay việc tuyển dụng theo quy trình, quy định của ngân hàng. Các ngân hàng không thu bất kỳ khoản phí nào với ứng viên ứng tuyển; không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng trong quá trình tuyển dụng; không yêu cầu ứng viên tải app hoặc đăng ký bất kỳ ứng dụng nào; không thông qua các hình thức môi giới cá nhân, tổ chức để giới thiệu việc làm có tốn phí.