Tìm bị hại trong vụ 'bán xe máy giá rẻ' chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Chiều 15.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ lừa bán xe máy giá rẻ. Trong vụ án này, Nguyễn Minh Phúc (28 tuổi, ở thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, tạm trú thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, cùng tỉnh Quảng Nam) là nghi can, hiện đang bị tạm giam.



Trước đó, ngày 12.12, PA05 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn tố giác của anh Trương Anh Vũ (30 tuổi, ở thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam) về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, PA05 Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai kế hoạch truy xét, xác minh.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3.2022, với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, Nguyễn Minh Phúc mua 1 fanpage đặt tên "xe máy Hữu Quân", đính kèm thông tin liên hệ qua số điện thoại, đăng ký Zalo tên "Hữu Quân", sau đó chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua xe máy.

Phúc đăng tải, đưa thông tin giả về việc bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với số tiền thấp hơn so với thị trường.

Khi có người liên hệ mua xe, Phúc sử dụng số điện thoại khác hoặc tài khoản Zalo "Hữu Quân" để gọi điện, nhắn tin tư vấn về chủng loại, giá thành, hình thức giao xe và yêu cầu người mua xe gửi thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân để làm giấy đăng ký xe chính chủ… Mục đích là tạo lòng tin, dẫn dụ người mua xe đặt cọc tiền (số tiền cọc tùy theo giá trị của từng chủng loại xe).

Nguyễn Minh Phúc NAM THỊNH

Sau khi thỏa thuận với người mua xe, Phúc yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng mà bị can này đã mua lại trước đó của một người khác nhằm che giấu nhân thân.

Khi người mua xe gửi hóa đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công, Phúc hẹn để giao xe.

Nhưng khi đến trước thời gian hẹn giao xe khoảng 5 - 10 phút, Phúc dùng số điện thoại khác gọi cho bị hại, giả là nhân viên giao xe yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Phúc đã cung cấp khi đặt tiền cọc.

Sau đó, nếu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản thì Phúc cắt liên lạc. Trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền, hoặc biết đã bị lừa đảo, Phúc cũng chủ động cắt liên lạc…

Phúc khai nhận với công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc. Trong đó, Phúc chiếm đoạt của anh Vũ số tiền đặt cọc 2 triệu đồng.

PA05 Công an tỉnh Quảng Nam xác định tổng số tiền mà Phúc đã thu lợi bất chính từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng từ tháng 3.2022 đến nay là hơn 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM ngân hàng và hơn 2.500 trang tài liệu trích xuất có liên quan.

PA05 Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: ai là bị hại trong vụ lừa đảo bán xe máy giá rẻ này thì liên hệ cán bộ PA05 (Võ Văn Bằng, số điện thoại 0916.535.334) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết.