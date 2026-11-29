Caffeine kích thích hệ thần kinh, có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp ở một số người. Mức độ phản ứng phụ thuộc vào cơ địa và lượng caffeine tiêu thụ. Nếu tình trạng thường xuyên xuất hiện hoặc kéo dài, người uống không nên mặc định đó chỉ là phản ứng bình thường sau khi dùng cà phê, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Caffeine kích thích hệ thần kinh, có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp ở một số người Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Caffeine có thể khiến tim đập nhanh

Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chất này cũng có thể tạm thời làm tăng nhịp tim và huyết áp.

Ông Amit Gupta, Trưởng khoa Can thiệp tim cấu trúc tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), cho biết caffeine có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp ở một số người.

Người ít uống cà phê có thể cảm thấy hồi hộp chỉ sau một tách, trong khi người đã quen với lượng vừa phải có thể không gặp triệu chứng khó chịu.

Ngoài cà phê, trà, nước tăng lực, chocolate và một số loại thuốc cũng có thể làm tăng tổng lượng caffeine trong cơ thể.

Khi nào tim đập nhanh ít đáng lo?

Tim đập nhanh thoáng qua sau khi uống cà phê, tự hết và không kèm triệu chứng bất thường, thường ít đáng lo. Tuy nhiên, hồi hộp cũng có thể liên quan đến căng thẳng, lo âu, mất nước hoặc thiếu ngủ.

Uống cà phê đậm sau một đêm thiếu ngủ có thể khiến tim đập nhanh rõ hơn. Uống quá nhiều rượu cũng có thể gây hồi hộp.

Nếu tim liên tục đập nhanh dù chỉ dùng một lượng nhỏ caffeine, người uống nên chú ý và tìm nguyên nhân.

Những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý

Tình trạng đáng lo hơn khi kéo dài, thường xuyên tái diễn hoặc xuất hiện đột ngột. Người bệnh cần cảnh giác nếu tim đập nhanh kèm đau ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu hoặc yếu bất thường.

Nhịp tim quá nhanh hoặc không đều có thể là dấu hiệu rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, bệnh tuyến giáp, thiếu máu và mất cân bằng chất điện giải cũng có thể gây hồi hộp.

Nếu tim đập nhanh kèm đau ngực, khó thở nghiêm trọng hoặc ngất xỉu, người bệnh cần đi cấp cứu ngay.

Một bệnh lý tiềm ẩn đôi khi là nguyên nhân khiến tim đập nhanh, còn caffeine chỉ làm triệu chứng bộc lộ rõ hơn. Người mắc bệnh tim hoặc từng bị rối loạn nhịp tim cần đặc biệt lưu ý khi triệu chứng mới xuất hiện hoặc nặng lên.

Người thường bị tim đập nhanh sau khi uống cà phê nên giảm lượng caffeine, ưu tiên thức uống ít caffeine và tránh dùng nhiều sản phẩm chứa caffeine trong thời gian ngắn.

Uống đủ nước, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tập thể dục thường xuyên cũng góp phần cải thiện sức khỏe.

Người uống có thể ghi lại thời điểm tim đập nhanh, thời gian kéo dài, thức ăn, đồ uống đã dùng và các triệu chứng đi kèm. Những thông tin này giúp bác sĩ nhận diện quy luật và đánh giá tình trạng chính xác hơn.