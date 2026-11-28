Một số nghiên cứu cho thấy DHA, một thành phần quan trọng của omega-3, có thể cải thiện giấc ngủ và huyết áp. Tác động của dưỡng chất này còn phụ thuộc vào đối tượng sử dụng, liều lượng và thành phần omega-3, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Omega-3 có khả năng tác động tích cực đến giấc ngủ và huyết áp ban đêm ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Omega-3 và chất lượng giấc ngủ

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients đã thử nghiệm trên 84 người trưởng thành khỏe mạnh, tuổi từ 25 đến 49 trong thời gian 26 tuần. Kết quả cho thấy nhóm sử dụng dầu giàu DHA có chất lượng giấc ngủ tốt hơn nhóm dùng giả dược.

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là omega-3 có có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ nhưng không thể thay thế các loại thuốc điều trị mất ngủ. Do đó, người thường xuyên khó ngủ, thức giấc giữa đêm hoặc ngủ không sâu cần xem xét thêm các nguyên nhân như căng thẳng, đau mạn tính, rối loạn hô hấp khi ngủ và thói quen sinh hoạt. Lưu ý, những người này nên đến bác sĩ để được thăm khám.

Omega-3 và huyết áp vào ban đêm

Huyết áp thay đổi trong ngày tùy theo hoạt động thể chất, trạng thái tinh thần và thời điểm nghỉ ngơi. Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20% trong lúc ngủ. Đây là phản ứng sinh lý bình thường khi cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Nếu huyết áp không giảm đủ vào ban đêm, tình trạng này được gọi là mất trũng huyết áp, tức huyết áp không giảm vào ban đêm. Một số người thậm chí có huyết áp ban đêm cao hơn ban ngày. Hệ quả là làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch như đột quỵ, đau tim hay rung nhĩ.

Omega-3 góp phần điều hòa huyết áp thông qua một số cơ chế sinh học. Hai loại omega-3 là EPA và DHA có khả năng tác động đến chức năng nội mạc mạch máu, phản ứng viêm và quá trình co giãn mạch máu. Nhờ đó, bổ sung các omega-3 này sẽ góp phần làm giảm nhẹ huyết áp ở một số người.

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Uống omega-3 vào buổi tối có tốt hơn không?

Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy uống omega-3 vào buổi tối mang lại lợi ích đối với giấc ngủ hoặc huyết áp tốt hơn so với uống vào buổi sáng. Phần lớn nghiên cứu đánh giá tác động của omega-3 sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng dùng, chứ không chứng minh hiệu quả của việc uống trước khi ngủ.

Vì vậy, người muốn bổ sung dưỡng chất này không nhất thiết phải uống ngay trước khi đi ngủ. Có thể sử dụng vào bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối theo hướng dẫn của sản phẩm và khả năng dung nạp của cơ thể; không nên tự ý bổ sung omega-3 liều cao hoặc dùng kéo dài mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ, theo Verywell Health.