Cùng là tăng huyết áp, nhưng đó có thể là cơn tăng huyết áp thoáng qua - thường không gây nguy hiểm tức thì - hoặc tăng huyết áp cấp cần được cấp cứu ngay lập tức. Vậy làm thế nào để phân biệt 2 tình trạng này, nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm và xử trí đúng cách để tránh những biến chứng đáng tiếc?

Tăng huyết áp cấp tính là tình trạng huyết áp tăng vọt, thường từ 180/120 mmHg trở lên ẢNH: NHƯ QUYÊN

Phân biệt tăng huyết áp tạm thời và tăng huyết áp cấp tính

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Yến Vi, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết huyết áp có thể tăng tạm thời khi cơ thể căng thẳng, mất ngủ, đau đớn hoặc gắng sức. Đây có thể là phản ứng sinh lý nhất thời và huyết áp thường giảm sau khi cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn khoảng 15 - 30 phút.

Trong khi đó, tăng huyết áp cấp tính là tình trạng huyết áp tăng rất cao, thường từ 180/120 mmHg trở lên, cần được đặc biệt chú ý, nhất là khi chỉ số vẫn không hạ sau khi nghỉ ngơi và đo lại. Nếu đi kèm tổn thương cấp tính ở các cơ quan như não, tim hoặc thận, đây có thể là cấp cứu tăng huyết áp, cần được xử trí khẩn cấp.

"Khi huyết áp tăng tạm thời, người bệnh nên nghỉ ngơi, hít thở sâu, thư giãn và đo lại huyết áp. Nếu huyết áp tăng rất cao hoặc nghi ngờ có tình trạng cấp cứu tăng huyết áp, người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá tổn thương cơ quan đích và điều trị phù hợp, tránh hạ huyết áp quá nhanh", bác sĩ Yến Vi nói.

Dấu hiệu cảnh báo và những điều cần tránh

Bác sĩ Yến Vi lưu ý, có 2 mốc người bệnh tăng huyết áp cần nhớ để đến bệnh viện ngay:

Một là khi không có triệu chứng, nhưng huyết áp vẫn từ 180/120 mmHg trở lên, không hạ dù sau đó đã ngồi nghỉ yên tĩnh 15 - 30 phút.

Hai là khi xuất hiện những "dấu hiệu đỏ" gợi ý tổn thương cơ quan đích, gồm:

Đau thắt ngực.

Khó thở.

Đau đầu dữ dội.

Nhìn mờ.

Nói khó.

Méo miệng.

Yếu liệt tay chân.

Bác sĩ Vi khuyên có 3 điều người dân tuyệt đối cần tránh:

Không tự ý uống thêm hoặc ngậm thuốc hạ huyết áp nhanh: Việc tự ý dùng thuốc có thể khiến huyết áp giảm quá nhanh, gây ảnh hưởng đến tưới máu não và các cơ quan, trong một số trường hợp có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu não, dẫn tới đột quỵ.

Không cạo gió hoặc chích máu đầu ngón tay: Những cách này không chỉ không có tác dụng xử trí cơn tăng huyết áp, mà còn có thể làm mất "thời gian vàng" cấp cứu.

Không tự lái xe đến bệnh viện: Nên gọi cấp cứu 115 hoặc nhờ người khác hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế, đặc biệt khi có dấu hiệu cảnh báo.

"Điều quan trọng nhất là người bệnh không nên chủ quan với tình trạng tăng huyết áp. Để hạn chế nguy cơ xảy ra các cơn tăng huyết áp cấp, người bệnh cần uống thuốc đều đặn mỗi ngày, không tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định. Đồng thời, nên kết hợp hạn chế muối, vận động thường xuyên và theo dõi huyết áp tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát bệnh, phòng ngừa biến chứng", bác sĩ Yến Vi cho hay.