Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ (NASEM), tổng lượng nước tham khảo mỗi ngày đối với người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 2,7 lít ở nữ và 3,7 lít ở nam. Trong đó, khoảng 2,2 lít ở nữ và 3 lít ở nam thường được cung cấp qua đồ uống, còn lại là từ thực phẩm.

Tuy nhiên, nhu cầu nước mỗi ngày có thể khác nhau tùy thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Duy trì đủ nước giúp cơ thể giữ cân bằng dịch và hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của hệ tuần hoàn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Thiếu hoặc thừa nước ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Ông William Shutze, bác sĩ phẫu thuật mạch máu tại Hiệp hội Mạch máu Texas (Mỹ), giải thích rằng khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu lưu thông giảm, có thể khiến huyết áp hạ, đặc biệt khi đứng lên, gây choáng váng hoặc chóng mặt.

Khi lượng dịch trong cơ thể suy giảm, các cơ chế bù trừ sẽ được kích hoạt để duy trì huyết áp. Hormone vasopressin được giải phóng, giúp thận tăng tái hấp thu nước; đồng thời, hệ thần kinh giao cảm và các hormone điều hòa tuần hoàn thúc đẩy co mạch, góp phần duy trì huyết áp.

Ngược lại, uống quá nhiều nước có thể làm tăng thể tích dịch và gây quá tải tuần hoàn, đặc biệt ở người mắc bệnh tim, gan hoặc thận. Những nhóm người này, nhất là người cao tuổi, cần kiểm soát lượng nước nạp vào theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh làm bệnh nặng thêm.

Theo bác sĩ Tisa Saha, nhà sáng lập Trung tâm Sức khỏe Tim mạch Precardion (Mỹ), khi được cung cấp đủ nước, cơ thể có thể duy trì thể tích máu ổn định, góp phần giữ huyết áp trong giới hạn bình thường.

Cách bổ sung lượng nước phù hợp

Các chuyên gia đưa ra một số lưu ý giúp duy trì tình trạng đủ nước, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp, theo Health:

Cân nhắc nhu cầu nước của từng cá nhân: Mỗi người cần điều chỉnh lượng nước uống phù hợp với bản thân. Bác sĩ Saha cho biết nhu cầu nước thay đổi tùy theo thời tiết nóng hay lạnh, mức độ vận động, thể trạng và tình trạng sức khỏe mỗi người.

Đừng quên lượng nước có trong thực phẩm: Khoảng 20% tổng lượng nước nạp vào trong ngày nên đến từ thực phẩm, phần còn lại được bổ sung qua đồ uống. Trái cây và rau củ là những thực phẩm chứa nhiều nước, giúp bổ sung nước cho cơ thể.

Tăng lượng nước từ từ: Nếu chưa quen uống đủ nước, có thể chia nhỏ lượng nước trong ngày và tăng dần theo nhu cầu. Không nên cố uống thật nhiều trong thời gian ngắn.

Theo dõi tình trạng của cơ thể: Bác sĩ Shutze cho biết một số dấu hiệu gợi ý cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước là hiếm khi cảm thấy khát, đi tiểu đều đặn trong ngày và nước tiểu có màu vàng nhạt như màu rơm.

Kết hợp các biện pháp kiểm soát huyết áp: Uống đủ nước là thói quen có lợi, nhưng không thể thay thế những biện pháp quan trọng như giảm muối, vận động thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.