Không có thời điểm uống nước lý tưởng cho tiêu hóa

Nhiều người có thói quen chỉ uống nước khi cảm thấy khát hoặc nhớ ra mình chưa uống đủ nước trong ngày. Tuy nhiên, duy trì lượng nước phù hợp và phân bổ đều trong ngày có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa, theo trang tin sức khỏe Realsimple.

Chuyên gia dinh dưỡng Cici McGuane, người sáng lập Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Core Nutrition (Mỹ), cho biết không có thời điểm cố định nào trong ngày được chứng minh là tối ưu cho quá trình tiêu hóa.

Duy trì lượng nước phù hợp và phân bổ đều trong ngày có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa Ảnh: P.H tạo từ AI

Thay vì tập trung vào một khung giờ cụ thể, chuyên gia khuyến nghị duy trì thói quen uống nước đều đặn, có thể bắt đầu bằng một ly nước trong mỗi bữa ăn.

Nước tham gia vào nhiều hoạt động của hệ tiêu hóa. Nước giúp cơ thể sản xuất nước bọt, làm ẩm thức ăn, hỗ trợ nhai và nuốt. Đồng thời, nước góp phần duy trì độ mềm của phân, giúp chất thải di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột, hạn chế táo bón.

Người mắc bệnh tiêu hóa cần lưu ý gì?

Chuyên gia dinh dưỡng Kristine Dilley, thuộc Trung tâm Y tế Wexner, Đại học Bang Ohio (Mỹ), lưu ý một số người mắc bệnh lý tiêu hóa có thể cần điều chỉnh lượng nước uống trong và quanh bữa ăn.

Chẳng hạn, người bị liệt dạ dày có thể gặp tình trạng thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn bình thường. Việc uống một lượng lớn chất lỏng cùng lúc có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó chịu hoặc buồn nôn.

Người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể cần điều chỉnh lượng nước uống trong bữa ăn nếu việc uống nhiều nước khiến triệu chứng trào ngược nặng hơn.

Ngoài ra, người nhanh no, khó ăn hoặc mệt khi ăn do các vấn đề sức khỏe cũng nên chú ý cách phân bổ nước trong ngày để tránh uống quá nhiều ngay trước bữa ăn.

Thay vì tự ý hạn chế nước, những người có bệnh lý nền nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng nước và cách uống phù hợp.

Nên uống nước trước, trong hay sau bữa ăn?

Theo chuyên gia McGuane, uống nước trước, trong hoặc sau bữa ăn đều có thể góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường. Mỗi thời điểm có những lợi ích nhất định:

Trước bữa ăn : Uống nước giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Nước cũng có thể làm tăng cảm giác no tạm thời, từ đó ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ.

: Uống nước giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Nước cũng có thể làm tăng cảm giác no tạm thời, từ đó ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ. Trong bữa ăn : Nước giúp làm ẩm thức ăn, hỗ trợ nhai và nuốt dễ dàng hơn.

: Nước giúp làm ẩm thức ăn, hỗ trợ nhai và nuốt dễ dàng hơn. Sau bữa ăn: Nước tiếp tục bổ sung chất lỏng, tham gia vào các quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất.

Chuyên gia McGuane cũng lưu ý chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy uống nước ngay sau khi ăn sẽ làm loãng dịch tiêu hóa hoặc cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn ở người khỏe mạnh.

Vì vậy, không cần quá khắt khe với thời điểm uống nước. Điều quan trọng là duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu cơ thể, phân bổ đều trong ngày và điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe.

Nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh tim, thận hoặc được bác sĩ chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn điều trị.