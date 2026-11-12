Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jamie Johnson, sẽ giúp bạn hiểu rõ điều gì xảy ra với huyết áp khi bạn uống nước cam mỗi ngày.

Uống nước cam thường xuyên không chỉ bổ sung vitamin C mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người và còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống cũng như quá trình trao đổi chất.

Nước cam giúp hạ huyết áp như thế nào?

Nước cam nổi tiếng với hàm lượng vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, đồ uống này có thể có lợi cho người huyết áp cao nếu được sử dụng hợp lý, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Một số nghiên cứu cho thấy nước cam nguyên chất (100%) có thể giúp giảm huyết áp ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy uống nước cam hằng ngày giúp cải thiện tình trạng cao huyết áp. Sở dĩ nước cam làm được điều tuyệt vời này là nhờ có hesperidin, hợp chất sinh học thuộc nhóm bioflavonoid, có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và khả năng điều hòa huyết áp.

Các nghiên cứu còn ghi nhận những lợi ích khác của nước cam đối với tim mạch, như cải thiện mức cholesterol.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng tác động tích cực của nước cam có thể nhờ các chất chuyển hóa - được tạo ra khi cơ thể phân hủy các thành phần trong nước cam.

Những yếu tố nào cần cân nhắc?

Tác động của nước cam đến huyết áp tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại nước cam, liều lượng, tần suất uống, tình trạng sức khỏe tổng thể, chế độ ăn uống, quá trình trao đổi chất và thậm chí cả yếu tố di truyền.

Một điểm cần lưu ý là nước ép trái cây thường thiếu chất xơ, đồng thời chứa thêm calo và đường. Điều này có thể gây bất lợi cho những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường hoặc cần hạn chế lượng đường tiêu thụ.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc theo đơn cũng cần thận trọng. Mặc dù nước cam không gây tương tác thuốc mạnh như nước ép bưởi, nhưng một số nghiên cứu cho thấy nước cam cũng có thể tạo ra những tác động tương tự.

Nếu không chắc nước cam có phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình hay không, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Nên giới hạn ở một ly (khoảng 240 ml) nước cam nguyên chất, không thêm đường.