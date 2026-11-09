Trời lạnh đột ngột: Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm ở người tăng huyết áp

Miền Bắc đang bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ môi trường giảm đột ngột. GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện tim mạch Bệnh viện 19-8, lưu ý, khi trời chuyển lạnh, mạch máu co lại để giữ nhiệt, khiến huyết áp dễ tăng và tim phải làm việc nhiều hơn.

Lạnh cũng có thể làm máu dễ hình thành cục đông hơn. Vì vậy, người tăng huyết áp, nhất là người cao tuổi, có bệnh mạch vành, suy tim, bệnh thận hoặc từng đột quỵ, cần đặc biệt chú ý kiểm soát huyết áp, theo dõi sức khỏe.

Thời tiết trở rét đột ngột là nguy cơ gây biến cố tim mạch ở người bệnh tăng huyết áp ẢNH: TUẤN MINH

Chuyên gia tim mạch lưu ý, không có một con số bảo đảm tuyệt đối cho tất cả mọi người. Với phần lớn người đang điều trị, mục tiêu thường là dưới 130/80 mmHg nếu cơ thể dung nạp tốt.

Khuyến cáo châu Âu hướng tới mức 120 - 129/70 - 79 mmHg cho nhiều người bệnh. Người rất cao tuổi, suy yếu hoặc hay chóng mặt khi đứng lên cần mục tiêu riêng. Nhưng không nên cố hạ càng thấp càng tốt; và hãy thống nhất mức đích với bác sĩ. Nếu huyết áp nhiều ngày vượt mục tiêu, nên liên hệ để được điều chỉnh thuốc.

Cần gọi cấp cứu (115) khi xuất hiện đau tức, đè nặng ngực, có thể lan ra tay hoặc hàm; khó thở đột ngột; méo miệng, yếu liệt một bên, nói khó; mất thị lực đột ngột, đau đầu dữ dội khác thường, lơ mơ hoặc ngất. Đừng chờ huyết áp thật cao mới đi cấp cứu. Có các dấu hiệu này, cần đến cơ sở cấp cứu gần nhất, không chờ khám chuyên khoa theo lịch.

Nếu huyết áp từ 180 mmHg số trên hoặc 120 mmHg số dưới trở lên, kèm dấu hiệu bất thường nói trên, cần cấp cứu ngay. Nếu chưa có triệu chứng, hãy ngồi yên và đo lại huyết áp sau ít nhất một vài phút. Nếu vẫn cao, liên hệ ngay nhân viên y tế. Không tự uống dồn thuốc hoặc ngậm thuốc để hạ nhanh, vì tụt huyết áp đột ngột cũng nguy hiểm.

"Các nghiên cứu cho thấy những đợt rét có liên quan đến gia tăng biến cố và tử vong do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, người bệnh không nên quá lo lắng. Chủ động phòng ngừa sẽ giúp giảm nguy cơ", GS Hùng chia sẻ.