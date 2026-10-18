Chỉ 11,2% người tăng huyết áp kiểm soát hiệu quả huyết áp

Thông tin được GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC), chia sẻ tại Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á diễn ra ở Brunei Darussalam từ ngày 15 - 18.10.

Theo các nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp ở người từ 18 tuổi trở lên khoảng 26%. Đáng chú ý, nhóm tuổi 50 - 69 có tỷ lệ mắc cao nhất, lên tới 51,9%.

Tăng huyết áp cần được kiểm soát hiệu quả để ngừa biến cố tim mạch, đột quỵ ẢNH: LIÊN CHÂU

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ, suy tim và bệnh mạch vành.

Các số liệu được nêu tại hội nghị cho thấy tăng huyết áp là nguyên nhân liên quan đến khoảng 90% bệnh nhân đột quỵ cao tuổi. Trong số bệnh nhân tăng huyết áp nhập viện, khoảng 47% đồng thời mắc các bệnh như suy tim, bệnh mạch vành hoặc bệnh thận mạn.

Tuy nhiên, tỷ lệ kiểm soát huyết áp hiệu quả trong nhóm người tăng huyết áp tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 11,2%.

Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp kiểm soát được huyết áp, thông qua tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý và dự phòng bệnh.

Đông Nam Á có khoảng 36,8 triệu người mắc bệnh tim mạch

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học The Lancet Public Health năm 2025, Đông Nam Á có khoảng 36,8 triệu người mắc bệnh tim mạch và ghi nhận 1,66 triệu trường hợp tử vong do bệnh tim mạch trong năm 2021.

Gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm liên quan đến tim mạch khiến khu vực mất khoảng 42,4 triệu năm sống khỏe mạnh.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng nhận định, với dân số khoảng 700 triệu người, Đông Nam Á đang đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch trong bối cảnh già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự khác biệt về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Những yếu tố nguy cơ hàng đầu gồm tăng huyết áp, chế độ ăn không lành mạnh, ô nhiễm không khí, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, béo phì và đái tháo đường.

Theo GS-TS Phạm Mạnh Hùng, AFC sẽ ưu tiên thúc đẩy kiểm soát các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp; tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tim mạch chất lượng cao và chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ.