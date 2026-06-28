Tìm hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Lớp tiếng Anh kèm 1-1 cho trẻ em

Vào 18 giờ 30 các tối thứ ba, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, điểm sinh hoạt cộng đồng phường Cầu Kiệu trên đường Phan Xích Long rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ tham gia một hoạt động hè đặc biệt - lớp học tiếng Anh 1 - 1 cho trẻ.



Lớp học không giới hạn độ tuổi

Đây là lớp học do Chi đoàn khu phố 7 và Chi đoàn khu phố 10 phối hợp tổ chức dưới sự quản lý của phường Cầu Kiệu. Lớp khai giảng từ ngày 12.6 và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 8.

Điểm đặc biệt của lớp là không giới hạn độ tuổi, từ những bé khoảng 3 tuổi đến học sinh chuẩn bị bước vào lớp 12 đều có thể tham gia.

Lớp học duy trì khoảng 18 - 25 học viên mỗi buổi, được bố trí theo mô hình 1 kèm 1 hoặc 1 kèm 2 để phù hợp với trình độ của từng em Ảnh: Thái Hòa

Để phù hợp với sự chênh lệch về trình độ, ban tổ chức áp dụng mô hình học theo nhóm nhỏ. Mỗi học viên được một tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn, đồng thời được chuẩn bị tài liệu và bài tập phù hợp với lứa tuổi cũng như khả năng của mình. Mỗi buổi học đều có một chủ đề riêng, từ những mẫu câu giao tiếp cơ bản đến các chủ đề gần gũi trong cuộc sống.

"Đây là năm thứ 2 chúng tôi áp dụng mô hình kèm theo nhóm nhỏ vì nhận thấy hiệu quả từ năm trước. Trước mỗi buổi học, ban tổ chức đều khảo sát số lượng học viên tham gia để bố trí đủ tình nguyện viên và chuẩn bị giáo án phù hợp", chị Hải Quỳnh, Bí thư Chi đoàn khu phố 7 chia sẻ.

Chị Hải Quỳnh hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong giờ học Ảnh: Thái Hòa

Đến nay, lớp đã ghi danh khoảng 50 học viên, mỗi buổi duy trì từ 18 - 25 em. Bên cạnh các nội dung trên giáo trình, những trò chơi, câu đố và hoạt động tương tác bằng tiếng Anh luôn được lồng ghép để tạo không khí học tập thoải mái, giúp các em mạnh dạn sử dụng ngoại ngữ thay vì chỉ ghi nhớ từ vựng và ngữ pháp.

Theo chị Hải Quỳnh, mục tiêu lớn nhất của lớp không phải dạy thật nhiều kiến thức trong một mùa hè mà là tạo môi trường để các em hình thành phản xạ giao tiếp và thêm tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Hoạt động hè giúp trẻ tự tin

Đội ngũ giảng dạy của lớp chủ yếu là sinh viên đến từ các trường đại học và các câu lạc bộ tiếng Anh trên địa bàn TP.HCM. Những tình nguyện viên đã đồng hành từ năm trước tiếp tục hỗ trợ lớp, trong khi các thành viên mới đều được ban tổ chức hướng dẫn về phương pháp giảng dạy trước khi đứng lớp.

Theo ban tổ chức, mô hình kèm từng nhóm nhỏ giúp tình nguyện viên dễ theo sát từng học viên, đặc biệt khi lớp có nhiều độ tuổi khác nhau. Học sinh nghỉ buổi trước sẽ được ôn lại bài, còn những em tiếp thu nhanh sẽ được bổ sung nội dung nâng cao thay vì học theo một giáo án cứng nhắc.

Các tình nguyện viên là sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia giảng dạy, đồng hành cùng các em trong suốt buổi học Ảnh: Thái Hòa

Sau hơn 1 tháng hoạt động hè này diễn ra, điều khiến mọi người vui nhất không phải là các em học được thêm bao nhiêu từ vựng hay ngữ pháp, mà là sự thay đổi về sự tự tin.

"Có những bé trong những buổi đầu còn rụt rè, nép sau lưng ba mẹ, không dám trò chuyện với các anh chị tình nguyện viên. Đến nay, các em đã chủ động chào hỏi, mạnh dạn đặt câu hỏi và hòa nhập với bạn bè", chị Quỳnh chia sẻ

Những thay đổi đó cũng là lý do nhiều phụ huynh yên tâm đưa con đến lớp. Dù lớp bắt đầu lúc 18 giờ 30 nhưng từ khoảng 18 giờ, nhiều bé đã tự chuẩn bị sách vở và giục ba mẹ đưa đi.

Các học viên nhỏ tuổi được bố trí ngồi riêng theo từng nhóm để thuận tiện cho việc hướng dẫn và theo sát trong quá trình học Ảnh: Phan Diệp

Mới cho con tham gia lớp được hai buổi, chị Ngọc Thuận (44 tuổi) cho biết chị không kỳ vọng con phải giỏi tiếng Anh ngay mà mong bé có thêm môi trường giao tiếp và làm quen với ngôn ngữ.

"Bé nhà tôi còn nhỏ nên tôi không đặt nặng chuyện học được bao nhiêu. Chủ yếu là để con làm quen với tiếng Anh và có thêm bạn bè. Sau 2 buổi học, bé rất vui, cứ nhắc mãi chuyện được đi học. Tôi cũng thấy các bạn sinh viên rất nhiệt tình, luôn kiên nhẫn hướng dẫn từng bé", chị Thuận chia sẻ.