Tìm lại những anh hùng: Ngày trồng rừng, đêm đánh cá

Chất lính, của trưởng công an huyện

Anh hùng Hoàng Văn Quản (sinh 1928, dân tộc Tày, quê ở Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng). Năm 1942, khi mới 14 tuổi, ông đã tham gia Việt Minh. Năm 1953, ông gia nhập lực lượng Công an Cao Bằng; đến năm 1977, thiếu tá Hoàng Văn Quản là Trưởng công an H.Hòa An.

Tháng 2.1979, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc diễn ra khắp toàn tuyến biên giới phía Bắc, thiếu tá Hoàng Xuân Quản chỉ huy lực lượng nắm tình hình an ninh tại địa phương và chủ động đề xuất với lãnh đạo huyện khẩn trương sơ tán người dân, bảo vệ tài liệu, tài sản các cơ quan vào khu vực hậu cứ Lam Sơn.

Di ảnh anh hùng Hoàng Văn Quản MTH

Sáng 18.2.1979, xe tăng địch xuất hiện tại huyện lỵ, với cương vị Phó trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thống nhất huyện, thiếu tá Hoàng Xuân Quản bình tĩnh xử lý mọi công việc, bố trí cán bộ, chiến sĩ bảo vệ các lãnh đạo và vận động người dân vận chuyển 20 tấn lương thực, thực phẩm vào khu hậu cứ an toàn.

Sáng 19.2.1979, phát hiện địch tiến vào khu hậu cứ Lam Sơn, thiếu tá Quản thông báo cho người dân phòng tránh địch và nhanh chóng bố trí trận địa đánh địch tại dốc Vàm Đông, cách hậu cứ khoảng 1 km.

Sáng 20.2.1979, thiếu tá Quản dẫn 1 phân đội chi viện khu hậu cứ Lũng Vài, xã Hồng Việt và phối hợp với đơn vị bạn chặn đánh địch.

Tối 20.2.1979, thiếu tá Quản chỉ huy lực lượng chiến đấu đánh chặn địch tập kích vào hang Ngườm Bốc (Lũng Vài, xã Hồng Việt), bảo vệ hàng trăm cán bộ, nhân viên, người dân sơ tán và thương binh.

Ngày 20.12.1979, thiếu tá Hoàng Văn Quản, Trưởng công an H.Hòa An được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi nghỉ hưu, anh hùng Hoàng Văn Quản được bầu làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Nước Hai và ông mất năm 2003. Nối nghiệp ông là con trai Hoàng Văn Tuyển (khi nghỉ hưu là thiếu tá, cán bộ Công an H.Hòa An) và cháu nội Hoàng Văn Tú, hiện là thiếu tá, Trưởng công an thị trấn Nước Hai (H.Hòa An, Cao Bằng).