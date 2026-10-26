Tìm lại những câu chuyện nghĩa tình giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức cuộc vận động tập hợp, ghi chép những câu chuyện về tình hữu nghị, công tác giúp nước bạn Campuchia qua các thời kỳ, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24.6.1967 - 24.6.2027).



Cuộc vận động đón nhận những câu chuyện có thật trong công tác, chiến đấu và đời sống; những kỷ niệm về sự giúp đỡ, sẻ chia giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong giai đoạn 1979 - 1989.

Mỗi câu chuyện là một ký ức cần gìn giữ

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, cho biết cuộc vận động xuất phát từ trăn trở của những người làm công tác hội: làm gì để ghi dấu chặng đường gắn bó giữa hai dân tộc, đồng thời lưu giữ những ký ức đang nằm trong mỗi gia đình, mỗi nhân chứng.

Tại họp báo, ông Nam nhắc lại những năm tháng bộ đội Việt Nam nhường cơm, sẻ áo với người dân Campuchia trong hoàn cảnh thiếu thốn. Cùng với quân tình nguyện, nhiều cán bộ, chuyên gia và các lực lượng Việt Nam đã góp sức giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động xã hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát biểu tại họp báo ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nam, tình cảm ấy còn được tiếp nối qua sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Trong đó, việc phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia là một hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó giữa hai nước.

Ông Nam mong những câu chuyện được gia đình gìn giữ qua nhiều thập niên tiếp tục được tập hợp, chia sẻ. Nội dung cần phản ánh cả sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Campuchia và sự cưu mang, hỗ trợ của nhân dân Campuchia đối với Việt Nam.

Toàn cảnh buổi họp báo ẢNH: THÚY LIỄU

Thông qua những câu chuyện cụ thể, cuộc vận động hướng tới bồi đắp tình hữu nghị, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tìm nhân chứng, ghi lại câu chuyện đời thường

Đại tá Trần Văn Thông, nguyên Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, chia sẻ ông có 8 năm công tác trong Đoàn chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia, sau đó tiếp tục gắn bó với đất nước này trên những cương vị khác.

Từ trải nghiệm của mình, ông cho rằng những ký ức về quan hệ hai nước cần được kể từ nhiều phía. Bên cạnh sự giúp đỡ của Việt Nam, cần ghi lại sự hỗ trợ của nhân dân Campuchia trong các cuộc kháng chiến, những đóng góp của cộng đồng Việt kiều và tình cảm giữa người dân hai nước.

Theo ông Thông, nguồn tư liệu không chỉ ở cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia mà còn trong gia đình, thân nhân, bạn bè của những người từng công tác, chiến đấu tại Campuchia.

Đại tá Trần Văn Thông, nguyên Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chia sẻ tại họp báo ẢNH: THÚY LIỄU

Ông gợi ý các nhà báo, người viết tìm về vùng biên giới, gặp những cán bộ và người dân từng đón tiếp, giúp đỡ người Campuchia lánh nạn, ổn định nơi ở, tổ chức sản xuất. Những câu chuyện đời thường ấy sẽ bổ sung góc nhìn gần gũi về tình nghĩa giữa nhân dân hai nước.

Ông cũng mong cuộc vận động được lan tỏa rộng rãi, thu hút nhiều bài viết chất lượng, đồng thời chú trọng dịch thuật để người dân Campuchia và bạn bè quốc tế tiếp cận.

Theo Ban tổ chức, bài viết tham gia thuộc thể loại ký, không quá 6 trang A4; mỗi tác giả gửi tối đa 5 mẩu chuyện. Người tham gia có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi bản ghi âm để hỗ trợ ghi chép, xác minh. Ban tổ chức khuyến khích gửi kèm hình ảnh, kỷ vật và tài liệu liên quan.

Những tác phẩm được tuyển chọn sẽ được in thành sách, có thể dịch sang tiếng Anh và tiếng Campuchia. Hạn cuối nhận bài là ngày 30.4.2027; dự kiến công bố kết quả, trao thưởng vào tháng 6.2027.

Bài viết gửi về Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tại 400A Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM; hoặc qua Zalo ông Trần Trung Hiếu, số 0834395579, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, số 0328498744.