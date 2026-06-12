Tìm liệt sĩ trên dãy Trường Sơn: Chung một tấm lòng

Bữa cơm ấm tình đồng đội

Để cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại rừng khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội quy tập) thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) tạm đóng quân ở thôn Trăng Tà Puồng, cách địa điểm làm nhiệm vụ khoảng 15 km.

Cuộc "hành quân" mang cơm vào rừng sâu cho các chiến sĩ Đội quy tập đang làm nhiệm vụ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đi xuống một con dốc cao, vượt qua khe suối, nơi ở của 15 chiến sĩ trong Đội quy tập là một nhà văn hóa được xây dựng theo phong cách nhà sàn của đồng bào Vân Kiều nằm giữa thung lũng của thôn Trăng Tà Puồng. Các chiến sĩ ăn ngủ, sinh hoạt tại đây, đồng thời mượn thêm một điểm trường mầm non để làm phòng họp và phòng ăn.

"Nhà văn hóa và điểm trường mầm non này chúng tôi được UBND xã Hướng Lập cho mượn để làm nơi đóng quân của đội, tiện di chuyển vào Cha Lỳ làm nhiệm vụ. Hôm nay, ở đây rộn ràng hơn thường ngày vì có các chiến sĩ trong hội phụ nữ, đoàn thanh niên của đơn vị vào nấu bữa trưa cho đội", trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập, chia sẻ.

"Từ sáng sớm chúng tôi đã chạy ra chợ Hướng Phùng để mua nguyên liệu. Đây là hoạt động thường niên mà Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp để tiếp sức cho các chiến sĩ trong Đội quy tập đang vất vả thực hiện nhiệm vụ", thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Châu Lệ Huyền, "bếp trưởng" của đoàn, chia sẻ.

Các nữ chiến sĩ thuộc Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chuẩn bị bữa ăn cho các chiến sĩ trong Đội quy tập ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong căn bếp dã chiến dựng tạm ở điểm trường mầm non, khói bếp nghi ngút hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Những món ăn giản dị được chuẩn bị nhanh chóng rồi cho vào từng hộp cơm. Sau đó, các nữ quân nhân mang cơm vượt dốc, băng suối vào khe núi Cha Lỳ cho đồng đội.

Múc vội thìa cơm, thiếu tá Nguyễn Đức Phúc, thành viên trẻ nhất Đội quy tập, bày tỏ niềm vui khi được ăn một bữa cơm ngon và không quên gửi lời cảm ơn đến đồng đội, người dân và chính quyền địa phương đã luôn hỗ trợ đơn vị.

"Những lần thực hiện nhiệm vụ ở các nơi khác, chúng tôi cũng nhận được tình cảm rất trân quý của người dân. Họ thấy chúng tôi vất vả nên mang con vịt, con gà đến biếu tặng. Có gia đình tự nguyện trông coi vườn rau, doanh trại khi đơn vị cơ động đi làm xa", thiếu tá Phúc kể.

Dưới cái nắng gắt buổi trưa hè, ngồi bên bờ suối mát lạnh, những người lính vừa rửa vội đôi bàn tay lấm đất vừa ăn bữa cơm tranh thủ. Giữa núi rừng heo hút, từng hộp cơm nóng hổi mang theo cả tình cảm đặc biệt của hậu phương dành cho Đội quy tập.

Bữa cơm ấm tình đồng đội giữa rừng sâu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nữ thiếu tá đặc biệt

Trên con đường đầy đá sỏi lởm chởm dẫn vào Cha Lỳ, thiếu tá Châu Lệ Huyền cẩn thận xách theo những hộp cơm còn nóng. Đến nơi, chị nhẹ nhàng dọn cơm, trái cây rồi hỏi han, động viên từng chiến sĩ. Với chị Huyền, sự đồng cảm dành cho những người lính nơi đây còn sâu nặng hơn bởi chồng chị từng là một cán bộ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và đã mãi mãi nằm xuống giữa thời bình.

"Chồng tôi là một chiến sĩ công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Mùa mưa bão lịch sử năm 2020, chồng tôi cùng 21 chiến sĩ khác hy sinh trong vụ sạt lở tại đơn vị", thiếu tá Huyền nghẹn ngào kể lại.

Thiếu tá Châu Lệ Huyền có chồng là liệt sĩ từng công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sáu năm đã trôi qua từ biến cố đau lòng ấy, cô giáo mầm non khi ấy nay đã khoác lên mình màu áo lính. Được Đảng, Nhà nước và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quan tâm, chị Huyền trở thành quân nhân chuyên nghiệp, bước tiếp con đường dang dở của người chồng liệt sĩ nơi vùng biên viễn.

"Đưa cơm vào được đây cho các chiến sĩ, tôi càng thương đồng đội của mình bởi ngày nào họ cũng phải hành quân đi làm nhiệm vụ giữa núi rừng. Tôi cảm thấy tự hào khi phần nào mình cũng góp sức nhỏ cho đồng đội có thêm động lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về", thiếu tá Huyền chia sẻ.

Thiếu tá Phúc là thành viên trẻ nhất của Đội quy tập ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027) đang tiếp thêm quyết tâm cho những người lính nơi đại ngàn Trường Sơn. Để hành trình ấy đi đến đích, bên cạnh những bàn tay đào tìm giữa núi rừng heo hút còn có sự chung sức của chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và toàn dân. Cả đất nước đang cùng tham gia "chiến dịch" để đón những người con đã ngã xuống trở về.

Đại tá Trần Võ An, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, cho biết trong thời gian tới Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tiếp thêm quyết tâm cho những người lính nơi đại ngàn Trường Sơn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng, đẩy mạnh, rà soát, xác minh thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 sẽ nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình và đồng đội", đại tá Trần Võ An khẳng định.