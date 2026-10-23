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    Tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú

    Uyển Nhi
    Uyển Nhi
    Phường Bình Phú (TP.HCM) tìm thân nhân người đàn ông có tên Trương Văn An (65 tuổi), tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú ngày 20.10.

    Theo thông báo tìm thân nhân ngày 22.10 của UBND phường Bình Phú (TP.HCM), lúc 18 giờ 55 ngày 15.10, Bệnh viện đa khoa Bình Phú tiếp nhận một người đàn ông tự khai tên Trương Văn An (sinh năm 1961) trong tình trạng suy yếu, không có giấy tờ tùy thân; tử vong tại bệnh viện ngày 20.10.

    Ông An được người dân đưa đến bệnh viện. Căn cứ giấy ra viện số 26.045428/GRV của Bệnh viện Quân Y 175 ngày 15.10.2026, thông tin cá nhân và địa chỉ tự khai ở Vĩnh Tân, xã Tân An, thành phố Đồng Nai. Ông không có tài sản, chưa rõ thân nhân.

    Tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú- Ảnh 1.

    Phường Bình Phú (TP.HCM) tìm thân nhân người đàn ông tử vong chưa rõ danh tính ở Bệnh viện đa khoa Bình Phú

    ẢNH: CTV

    Ông Trương Văn An cao khoảng 1,69 m, nặng 40 kg. Khi được tiếp nhận, ông mặc áo sơ mi xanh dương, quần đùi sọc trắng đen và áo khoác màu xám.

    Liên hệ cung cấp thông tin tìm thân nhân

    UBND phường Bình Phú đề nghị thân nhân hoặc người biết thông tin về ông An liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết thủ tục pháp lý và việc mai táng.

    Sau 48 giờ kể từ ngày thông báo, trường hợp không có phản hồi hoặc thân nhân đến nhận diện, phường sẽ phối hợp với bệnh viện và các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục theo quy định đối với người tử vong không có thân nhân.

    Thân nhân có thể liên hệ Bệnh viện đa khoa Bình Phú (số 2D đường Chợ Lớn, phường Bình Phú); Phòng Tổ chức cán bộ: 028.3751.4769, Phòng Kế hoạch tổng hợp: 028.3875.0990. 

    Hoặc có thể liên hệ Công an phường Bình Phú tại số 236F đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú; số điện thoại 028.3875.2645.

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