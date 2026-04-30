TP.HCM tìm thân nhân người phụ nữ tử vong chưa rõ danh tính

Ngày 30.4, UBND phường Bình Phú, TP.HCM thông báo về việc tìm thân nhân cho người đã tử vong chưa rõ danh tính.

Cụ thể, lúc 14 giờ 49 phút ngày 18.4, Bệnh viện đa khoa Bình Phú tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu (phát hiện tại hoa viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú).

Người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, không có thông tin địa chỉ nơi cư trú, không rõ thân nhân và không tài sản.

Đến ngày 28.4, bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Phú.

Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định (bao gồm các chính sách hỗ trợ về mai táng nếu có) và thực hiện việc mai táng, UBND phường Bình Phú thông tin tìm thân nhân của người có thông tin tự khai như sau:

Họ và tên Nguyễn Thị Út (47 tuổi)

Cân nặng: 46 kg

Chiều cao: 1m50

Màu da: ngăm đen

Màu tóc: đen, ngắn

Tìm thân nhân theo quy định pháp luật

Theo luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, sau 48 giờ kể từ ngày thông báo, trường hợp không tiếp nhận được thông tin phản hồi hoặc không có thân nhân đến nhận diện và tiếp nhận; UBND phường sẽ phối hợp với Bệnh viện đa khoa Bình Phú và các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý và hỏa táng theo quy định như đối với trường hợp người tử vong không có thân nhân.

Đồng thời UBND phường không giải quyết đối với các yêu cầu, phản ánh, khiếu nại liên quan đến trường hợp người dân nêu trên về sau.

Thông tin liên hệ: