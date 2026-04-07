Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Quảng Trị

Bá Cường
07/04/2026 17:09 GMT+7

Từ nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng vừa tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Quảng Trị.

Chiều nay 7.4, thông tin từ Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Cụ thể, trong 2 ngày 6 - 7.4, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng đã khảo sát, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị cùng nhiều di vật qúy giá - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa từ nguồn thông tin của người dân

ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 589

Hài cốt liệt sĩ thứ nhất được tìm thấy trong tình trạng bọc trong tăng (vải bạt quân dụng) còn nguyên vẹn, hài cốt đã phân hủy thành nhiều mảnh xương nhỏ, mỏng và đất đen. Quá trình cất bốc phát hiện thêm nhiều di vật gồm: 10 cúc áo quân phục, 22 chiếc đinh dùng để đóng quan tài, 1 đoạn nhỏ dây cao su.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị cùng nhiều di vật qúy giá - Ảnh 2.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật

ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 589

Hài cốt thứ hai được tìm thấy trong tình trạng bọc trong võng dù, hài cốt đã phân hủy thành đất đen và nhiều mảnh xương nhỏ, mỏng và 1 cái răng. Các di vật kèm theo gồm: 1 dây dù, 1 võng, 6 cúc áo bộ đội, 1 dây điện thông tin và 14 cái đinh.

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng đưa về vị trí tập kết để hương khói, bảo quản, đồng thời lên phương án lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN.

Quảng Trị: Phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ kèm di vật ở khe núi Cha Lỳ

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ kèm di vật ở khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Quảng Trị).

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ chiến dịch 500 ngày đêm di vật Quảng Trị hài cốt liệt sĩ tại quảng trị
