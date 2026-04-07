Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Quảng Trị

Chiều nay 7.4, thông tin từ Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Cụ thể, trong 2 ngày 6 - 7.4, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng đã khảo sát, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa từ nguồn thông tin của người dân ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 589

Hài cốt liệt sĩ thứ nhất được tìm thấy trong tình trạng bọc trong tăng (vải bạt quân dụng) còn nguyên vẹn, hài cốt đã phân hủy thành nhiều mảnh xương nhỏ, mỏng và đất đen. Quá trình cất bốc phát hiện thêm nhiều di vật gồm: 10 cúc áo quân phục, 22 chiếc đinh dùng để đóng quan tài, 1 đoạn nhỏ dây cao su.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật ẢNH: ĐỘI QUY TẬP 589

Hài cốt thứ hai được tìm thấy trong tình trạng bọc trong võng dù, hài cốt đã phân hủy thành đất đen và nhiều mảnh xương nhỏ, mỏng và 1 cái răng. Các di vật kèm theo gồm: 1 dây dù, 1 võng, 6 cúc áo bộ đội, 1 dây điện thông tin và 14 cái đinh.

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng đưa về vị trí tập kết để hương khói, bảo quản, đồng thời lên phương án lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN.