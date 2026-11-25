Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 25.11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này nâng tổng số hài cốt được quy tập trong đợt tìm kiếm thứ 2 lên 401, đều là hài cốt được quy tập riêng lẻ.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 25.11.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 hài cốt có di vật kèm theo.

Trong ngày 25.11, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Tổng số này gồm 1.099 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, khu A có 2 vị trí mộ tập thể, khu B có 6 vị trí.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Từ ngày 15.10, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2, mở rộng phạm vi đào tìm tại khu B. Đến ngày 17.11, số hài cốt được quy tập trong đợt này là 295; đến ngày 25.11 đã vượt mốc 401.

Sau hơn 5 tháng kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, công tác đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được tiếp tục triển khai.