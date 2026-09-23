Tìm thấy cụ ông 83 tuổi sau gần 6 ngày đi lạc vào rừng

Một lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, các lực lượng chức năng phối hợp người dân địa phương đã tìm thấy cụ ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, ngụ thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân) sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm.

Cụ ông 83 tuổi được tìm thấy sau gần 6 ngày mất tích do đi lạc vào rừng ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23.9, các lực lượng phối hợp với người dân đã phát hiện ông Dụ tại một khu vực rừng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh). Vị trí tìm thấy cụ ông cách nhà khoảng 40 km và cách khu dân cư gần nhất hơn 100 m.

Thời điểm được tiếp cận, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng do nhịn đói và khát nhiều ngày. Tuy nhiên, cụ ông vẫn còn tỉnh táo và trò chuyện được.

"Ông Dụ cho biết trong 2 ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người dân qua đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau đó, do mất phương hướng, ông đành nhịn đói và ngồi im một chỗ trong rừng cho đến khi được giải cứu.

Ngay sau khi tìm thấy, người thân lập tức đưa cụ ông vào bệnh viện để chăm sóc và điều trị y tế", lãnh đạo xã Kỳ Xuân thông tin.

Được biết, ông Dụ có 10 người con nhưng thích sống tự lập một mình, các con cháu vẫn thay phiên qua lại chăm sóc mỗi ngày. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí của người già, cụ ông đã đạp xe đi lạc và mất phương hướng dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, người thân cho biết vào khoảng 9 giờ ngày 18.9, ông Dụ mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây, đội mũ lưỡi trai, đạp chiếc xe đạp màu xanh rời khỏi nhà rồi mất tích.

Gia đình cùng chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng rà soát suốt nhiều ngày qua, trải dài từ các khu dân cư, vùng đồi núi cho đến khu vực ven biển trước khi tìm thấy cụ ông an toàn.