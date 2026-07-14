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Thời sự Dân sinh

Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người đuối nước ở biển Sa Huỳnh

Hải Phong
Hải Phong
Rạng sáng nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bị đuối nước xảy ra gần 2 ngày trước và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Sáng nay 14.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xác nhận đã tìm thấy thi thể của bé trai V.V.N (5 tuổi, ở tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) sau gần 2 ngày gặp nạn. Bé N. bị đuối nước vào chiều 12.7.

Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người đuối nước ở biển Sa Huỳnh- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước

ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

"Khoảng 1 giờ sáng 14.7, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước khi đi tắm biển cùng người thân. Trong buổi sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đuối nước và hỗ trợ gia đình lo hậu sự", ông Thanh nói.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 ngày 12.7, bà B.T.T (67 tuổi) và bà L.T.C (60 tuổi) cùng bé trai V.V.N (5 tuổi, cháu ngoại bà C. (cùng ở tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) trong lúc tắm tại bãi biển thuộc khu vực bờ kè Thạch By 2 đã không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người đuối nước ở biển Sa Huỳnh- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng sơ cứu cho nạn nhân đuối nước ở phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

ẢNH: CÔNG THỐNG

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu vớt, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 18 giờ 20 ngày 12.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà T. và bà C., sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng thi thể của cháu N. thì đến rạng sáng nay 14.7 mới tìm thấy.

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