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    Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài bị mất tích ở đèo Ô Quy Hồ

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nam du khách nước ngoài được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực gần nơi phát hiện chiếc xe máy trên đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai).

    Trao đổi với Thanh Niên chiều 13.11, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND P.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (51 tuổi, quốc tịch Kuwait) tại khu vực đường lên đèo Ô Quy Hồ.

    Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài sau nhiều ngày mất tích ở Sa Pa - Ảnh 1.

    Hình ảnh nam du khách nước ngoài lái xe máy trước thời điểm bị mất tích

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo nhận định ban đầu, nam du khách nước ngoài này đã đi vào một cống thoát nước khi lên đèo Ô Quy Hồ rồi bị dòng nước cuốn vào khu vực thác.

    "Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực phát hiện xe máy mà nam du khách này đã điều khiển. Địa phương đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho Đại sứ quán Kuwait và phối hợp thực hiện những công việc tiếp theo", ông Quý thông tin.

    Trước đó, tối 10.11, Công an P.Sa Pa nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông Khalid Aldawoud bị mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

    Đến tối 12.11, công an phát hiện chiếc xe máy do nam du khách này điều khiển tại khu vực đèo Ô Quy Hồ, tuy nhiên chưa tìm thấy người.

    Sáng 13.11, khoảng 250 người thuộc lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan tiếp tục được huy động, tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Đến chiều cùng ngày, thi thể nam du khách được tìm thấy.

    Đèo Ô Quy Hồ nằm trên quốc lộ 4D, cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu. 

    Đèo dài gần 50 km, có độ cao đỉnh đèo hơn 2.000 m, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" vùng Tây Bắc. Vào những đợt thời tiết giá rét, đỉnh đèo Ô Quy Hồ phủ kín băng tuyết, thu hút nhiều du khách lên đây check-in, chụp hình.

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