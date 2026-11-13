Tìm thấy thi thể người kéo lưới sau 3 ngày bị lũ cuốn trên sông Kôn

Sáng 13.11, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Kôn, đoạn qua Đội 9, thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, nên trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Tuy Phước Bắc phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể vào bờ, tiến hành xác minh nhân thân và thực hiện các thủ tục liên quan.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông Đ.M.H (32 tuổi, ở xã Tây Sơn, Gia Lai). Các cơ quan chức năng đã liên hệ, thông báo cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10.11, ông H. đi kéo lưới bắt cá trên sông Kôn, đoạn gần cầu Suối Đục, thuộc thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn. Sau khi về nhà ăn cơm trưa, ông tiếp tục trở ra lòng sông kéo lưới thì bất ngờ bị nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi.

Đoạn sông Kôn, khu vực gần cầu Suối Đục, nơi ông H. bị nước lũ cuốn trôi khi đi kéo lưới bắt cá ẢNH: TÂY SƠN

Phát hiện ông H. chới với giữa dòng nước, một số người dân đang di dời máy bơm nước ở ven sông lập tức hô hoán, tìm cách ứng cứu. Một ngư dân điều khiển xuồng đánh cá ra giữa sông để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, khi chiếc xuồng đang di chuyển, ông H. chìm xuống nước và mất tích.

Công an cùng các lực lượng tìm kiếm suốt 3 ngày

Ngay trong chiều 10.11, Công an xã Tây Sơn, Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với người dân triển khai tìm kiếm ông H.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực có mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh. Phạm vi tìm kiếm rộng cũng gây trở ngại cho các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng 13.11, thi thể ông H. được người dân phát hiện trên sông Kôn, đoạn qua xã Tuy Phước Bắc. Các cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục liên quan và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.