Vụ phát hiện thi thể phụ nữ ở bãi đất trống tại TP.HCM: Bắt giữ nam nghi phạm

Ngày 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (30 tuổi, thường trú TP.Đà Nẵng, hiện đang ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một người phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Chúc Kim Hương tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8.11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (44 tuổi, ở TP.Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (24 tuổi, tạm trú ở phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2.11.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Đến ngày 11.11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan công an, Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 1.11, cả hai hẹn gặp và quan hệ tình dục tại nơi ở của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc.

Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hương dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Để che giấu tội ác, Hương mang thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện nhà trọ để chôn giấu, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, khuya 11 rạng sáng 12.11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm khu đất trống trong hẻm đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc), nơi phát hiện thi thể một người phụ nữ, để điều tra, làm rõ nguyên nhân.