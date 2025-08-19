Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Chiều 19.8, thông tin từ UBND xã Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) ở vị trí cách cửa động Sơn Cung khoảng 500 m.

Các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Sơ đồ tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương ẢNH: TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ CÚC PHƯƠNG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương).

Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2 km và mất tích từ đây.

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương.

Những ngày qua, Vườn quốc gia Cúc Phương cùng với chính quyền địa phương, lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết những ngày qua có mưa liên tục nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, tuyến du lịch du khách tự khám phá như tuyến anh M. lựa chọn được cấp phép và có đầy đủ thủ tục theo quy định.