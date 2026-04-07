Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích trên biển Quy Nhơn

Sáng 7.4, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày. Chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.

Trong nhiều giờ qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng phương tiện tàu thuyền mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển. Ngư dân địa phương cũng chủ động đưa tàu cá ra hỗ trợ, thả lưới rà soát tại khu vực nghi có nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nam sinh mất tích trên biển Quy Nhơn ẢNH: TRANG ANH

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 5.4, sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku) rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc tắm, em H.Đ.A.H và em N.N.H không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được em N.N.H, riêng em H.Đ.A.H bị cuốn mất tích.

UBND phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép, theo dõi thời tiết và chú ý cảnh báo từ lực lượng chức năng để tránh những sự việc đáng tiếc.



