Đà Nẵng: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới đầm sau đêm mất liên lạc

Ngày 28.3, UBND xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng) cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đầm Bà Khanh (thuộc thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày (28.3), người dân tại khu vực đầm Bà Khanh, phát hiện thi thể nam thanh niên dưới đầm nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể V.M.T ẢNH: C.X

Qua xác minh, nạn nhân là V.M.T (18 tuổi, ở thôn Hữu Lâm). Trước đó, vào chiều 27.3, T. rời nhà đi chơi nhưng không thấy quay về.

Gia đình đã tìm kiếm trong đêm nhưng không có kết quả. Đến sáng hôm sau thì nhận được tin dữ khi người dân phát hiện thi thể nam thanh niên dưới đầm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để kiểm tra, thu thập thông tin và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 26.3, tại khu vực suối Trẩy (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.