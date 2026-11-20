Ngày 20.11, UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 bị sóng biển cuốn mất tích khi tắm tại khu vực biển Trung Lương vào sáng 19.11.

Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 20.11, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thi thể nữ sinh N.V.T.V bị sóng đánh dạt vào bờ, cách vị trí em gặp nạn gần 1 km. Sau đó, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 6 sau gần 18 giờ mất tích do sóng biển cuốn trôi ẢNH: VÕ NGỌC TRIỂN

Trước đó, khoảng 9 giờ 10 ngày 19.11, 4 học sinh Đ.N.K, N.C.C, V.N.G.P và N.V.T.V (cùng 11 tuổi, ở xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai), học lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc, đến tắm biển tại thôn Trung Lương, gần Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến (Đồn biên phòng Cát Khánh).

Trong lúc tắm biển, 3 học sinh bị sóng cuốn ra xa. Em còn lại trong nhóm chạy đến Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến gần đó kêu cứu.

Phát hiện sự việc, cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Cát Tiến phối hợp ngư dân địa phương tổ chức cứu nạn, vớt được 2 học sinh và đưa vào bờ. Trong đó, 1 em được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Riêng em V. mất tích, được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể rạng sáng 20.11.