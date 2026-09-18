Tìm thông tin liệt sĩ có giấy tờ ghi tên bố mẹ và ngòi bút khắc 'Lê Thị Chính'

Chiều 18.9, bà Đào Thị Minh Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Triệu Phong (Quảng Trị), cho biết địa phương vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng để tìm kiếm thông tin liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 2

Cụ thể, trong quá trình quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu (phường Quảng Trị), lực lượng chức năng đã quy tập hài cốt liệt sĩ cùng di vật là thẻ căn cước có tên Phạm Thị Thương, sinh ngày 6.2.1932, quê quán thôn Cổ Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bố Phạm ... (chưa rõ) Y, mẹ Nguyễn Thị Viện cùng một nửa ngòi bút có khắc dòng chữ "Lê Thị Chính".

"Hài cốt liệt sĩ này được các lực lượng chức năng tìm thấy vào ngày 23.8 tại khu vực Trí Bưu, sau khi phát hiện các thông tin trên di vật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng, đăng tải các thông tin để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ", bà Hồng nói.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, tính từ ngày 10.8 đến nay, tại phường Quảng Trị, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Thêm một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực bản Bãi Dinh ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 1

Trước đó, vào ngày 17.9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện cách khoảng 7 m về phía nam so với vị trí 2 hài cốt liệt sĩ được cất bốc ngày 3 và 4.9 và ở độ sâu khoảng 1,2 m. Hài cốt liệt sĩ cơ bản đã hóa thành đất đen cùng di vật gồm 12 cúc áo quần bộ đội, 1 tấm tăng, 11 đinh đóng quan tài, 1 cuộn dây điện thông tin.