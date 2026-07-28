Tìm tổ chức đấu giá bộ kim cương gần 25 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bà Trương Mỹ Lan ở giai đoạn xét xử ẢNH: THANH NIÊN

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá các tài sản này.

Theo kết quả thẩm định giá tài sản, bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan được định giá gần 25 tỉ đồng và sẽ được đưa ra bán đấu giá.

Trong đó, tài sản có giá trị lớn nhất là đôi bông tai đính kim cương, gồm 2 viên kim cương có đường kính 10,58 mm và 10,7 mm cùng 2 vỏ hoa tai, được định giá hơn 9,44 tỉ đồng.

Tiếp đến là dây chuyền đính kim cương, gồm một viên kim cương làm mặt dây chuyền có đường kính 12,67 mm, 5 viên kim cương kích thước từ 3,5 - 4 mm, 5 viên kim cương kích thước từ 6,5 - 7 mm, 4 viên kim cương đường kính 4,2 mm, 1 viên kim cương đường kính 5,7 mm cùng phần dây chuyền, được định giá hơn 8,89 tỉ đồng.

Tài sản còn lại là chiếc nhẫn đính kim cương màu trắng với viên kim cương đường kính 14,1 mm, được định giá gần 6,65 tỉ đồng.

Trước đó, tại phiên xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan xin tòa trả lại bộ trang sức kim cương, gồm: dây chuyền, nhẫn và đôi bông tai do mẹ bà tặng làm kỷ niệm; và 2 túi xách Hermes bạch tạng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, đây là tài sản có từ nguồn tiền phạm tội nên cần tiếp tục thu giữ, đảm bảo thi hành án.

Trước đó, nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan đã được đưa ra bán đấu giá thành công như 2 chiếc túi Hermes thu về hơn 14 tỉ đồng; chiếc xe Maybach trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng, xe BMW được mua đấu giá 879 triệu đồng.

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.



