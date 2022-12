Tìm việc làm mùa tết, coi chừng... trắng tay

Nhiều cạm bẫy việc làm trên mạng

Cách đây vài tuần, P.T.T (30 tuổi, làm nội trợ, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) đọc được rao vặt tuyển dụng mùa tết một số công việc bán thời gian qua mạng. Muốn có việc làm thêm, kiếm tiền trang trải cho dịp tết sắp tới nên chị đã liên hệ để nhận việc, theo lời rao là bán sản phẩm trực tuyến nhận hoa hồng cao và có thể làm việc tại nhà.

“Họ cho tôi vào nhóm Zalo rồi mỗi ngày nhắn tin gọi là “đào tạo kỹ năng bán hàng”. Sau đó họ giao nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tôi phải đóng tiền thế chân rồi mới được hưởng hoa hồng”, chị T. phản ánh với chúng tôi.

Nhiệm vụ đầu tiên chị T. phải đóng 150.000 đồng và nhận được khoảng 15% lợi nhuận từ đó. Tuy nhiên, đến nhiệm vụ thứ 2, 3 và thứ 4 chị T. đã đóng tổng cộng hơn 32 triệu đồng nhưng không nhận lại được tiền hoa hồng cũng như tiền gốc. Nghi ngờ bị lừa, chị T. liên tục thúc giục đòi lại tiền nhưng phía tuyển dụng bắt chờ giải ngân và phải nạp thêm tiền để làm nhiệm vụ. Đến khi chị T. cương quyết đòi lại tiền thì tài khoản của chị bị khóa, đồng thời không còn liên lạc được với người đã trao đổi từ trước.

Trường hợp của chị T. không phải là cá biệt hiện nay. Trên các hội nhóm việc làm, nhiều người đưa ra cảnh báo hình thức lừa đảo tương tự xảy ra thường xuyên, nhất là những ngày cận tết.

N.N.L (23 tuổi), đang là nhân viên truyền thông sự kiện tại Q.3, TP.HCM, cho biết cũng từng đi xin việc ở một công ty chuyên lừa những người trẻ cần tìm việc. Thủ đoạn của công ty này là đăng thông tin việc làm hấp dẫn, giờ giấc thuận tiện, dễ làm, lương cao, với những công việc đơn giản như: bán hàng trên các trang thương mại điện tử, siêu thị, cửa hàng… L. liên hệ phỏng vấn và được bố trí công việc một cách dễ dàng. Sau đó nhân viên công ty yêu cầu đóng nhiều khoản phí. “Tôi phải đóng tiền đồng phục, sổ tay, hướng dẫn và chi phí tập huấn là 300.000 đồng. Nếu không có tiền có thể trả sau hoặc trả góp. Khi tôi hỏi sao lại phải đóng tiền trong khi chưa đi làm thì nhân viên nói để tạo niềm tin cho đôi bên, thử thách năng lực”, L. cho biết.

Sau vài ngày tham gia, L. nhận ra công ty này chỉ tìm cách chiêu dụ để người làm bỏ tiền túi ra mua sản phẩm của công ty chứ không hề trả lương hay tạo lợi nhuận gì.





Cần tìm hiểu kỹ thông tin nhà tuyển dụng

Anh Phạm Quang Thiều, làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), quản lý fanpage KCN Tân Thuận, cho biết thời điểm gần tết tình trạng lừa đảo việc làm xảy ra càng nhiều. Mỗi ngày anh Thiều nhận được hàng chục tin nhắn từ các công nhân trẻ thông báo bị lừa. Nguyên nhân, theo anh Thiều, thời điểm cuối năm công nhân thường chuyển việc, các công ty cắt giảm nhân sự nên tâm lý muốn có việc làm tăng cao.

Các trang đăng tin tuyển dụng “ảo” rất thu hút người có nhu cầu bằng nội dung lương cao, dễ làm, tuy nhiên họ không có địa chỉ rõ ràng mà chỉ có số điện thoại để liên hệ. Đa phần các công nhân do thiếu hiểu biết nên không đến trực tiếp công ty, không tìm hiểu kỹ thông tin dẫn tới bị lừa đóng tiền đồng phục, làm thẻ, hồ sơ hoặc bị phía công ty dùng thủ đoạn chiếm tiền đặt cọc.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM, cho biết cũng như mọi năm, thời điểm cận tết nhu cầu tuyển dụng, tìm việc tăng cao. Lợi dụng tâm lý đó nên nhiều đối tượng lừa đảo việc làm hoạt động mạnh, trong đó đa phần là lôi kéo bán hàng đa cấp, lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc hỗ trợ việc làm, tiền mua đồng phục hay khóa đào tạo nhân sự…

Theo ông Sang, để tránh bị lừa, các bạn trẻ phải xác định rõ những công ty tuyển dụng, đơn vị có uy tín hay không bằng cách xem thông tin về doanh nghiệp đó trên các trang tìm kiếm.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, ông Sang khuyên các bạn trẻ nên lưu ý thông tin công việc phải rõ ràng, mức thu nhập phải tương đối, tránh các công ty yêu cầu đóng tiền thế chân, làm các giấy tờ mua hàng. Các công ty tuyển dụng đàng hoàng đều yêu cầu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng thông tin người ứng tuyển, trong khi các công ty có dấu hiệu đa cấp, lừa đảo thường không yêu cầu điều đó. Ngoài ra, các đơn vị, công ty uy tín không yêu cầu đặt cọc tiền hay đóng tiền thế chân để giữ việc làm.

Ông Sang cho biết năm nay nhu cầu tuyển dụng việc làm tết có xu hướng giảm so với mọi năm, như các ngành may mặc, chế biến thực phẩm, đóng gói bao bì… giảm từ 10 - 20%, do đó số lượng người cần việc sẽ cao hơn mức tuyển dụng. Từ đó, người lao động càng phải thận trọng để tìm được nơi tuyển dụng uy tín.