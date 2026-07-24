Timor Leste - Việt Nam, 20 giờ 30 ngày 24.7, sân Chonburi (Thái Lan): Không chỉ là 3 điểm!

C HIẾN THẮNG TRONG TẦM TAY

"Vượt trội hoàn toàn" có lẽ là cụm từ thể hiện sức mạnh của đội tuyển VN so với Timor Leste. HLV Kim Sang-sik có trong tay bộ khung dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức... kết hợp với nguồn năng lượng trẻ khỏe từ Đình Bắc, Nhật Minh... Đó là còn chưa kể đến những gương mặt mới, giàu khát khao thể hiện như Lê Giang Patrik, Việt Cường. Tất cả đều thể hiện phong độ tốt ở V-League, giúp "Những chiến binh sao vàng" vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026.

Xuân Son nhiều khả năng tỏa sáng trước Timor Leste ẢNH: NGỌC LINH

Bên kia chiến tuyến, Timor Leste có những cải thiện về mặt lực lượng, với 13 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có đến 11 người khoác áo các CLB châu Âu, nổi bật là tiền vệ Claudio Osorio, từng là đồng đội của Jude Bellingham, Jamal Musiala hay Cole Palmer ở đội trẻ Anh. Tuy nhiên, phần lớn trong số này chỉ chơi bóng ở các giải hạng thấp, thiếu sự cọ xát ở đấu trường đỉnh cao. Đội hình Timor Leste cũng được trẻ hóa mạnh, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 22 - 23, đi kèm một vài cựu binh giàu kinh nghiệm như hậu vệ Joao Varudo hay tiền đạo Joao Pedro để làm nòng cốt. Ngay chính HLV Ze Pedro cũng thẳng thắn thừa nhận đội nhà lép vế hoàn toàn trước đội tuyển VN trước giờ so tài.

Nhìn vào phong độ, đội tuyển VN vừa thắng giòn giã Myanmar 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước giải, với các bàn thắng đến từ Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc. Đây là kết quả củng cố thêm sự tự tin cho toàn đội trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương, đồng thời cho thấy các mắt xích tấn công đã bắt đầu ăn ý với nhau sau chuỗi ngày tập luyện dài tại Hàn Quốc, VN và Thái Lan.

Đ IỀU KHÓ HƠN LÀ GÌ?

Với đội tuyển VN, thắng Timor Leste là nhiệm vụ tương đối dễ dàng. Điều quan trọng hơn nằm ở cách thắng: làm sao giữ chân được cho các trụ cột, giúp những cầu thủ quan trọng duy trì cảm giác bóng, cảm giác ghi bàn, đồng thời tránh thẻ phạt và chấn thương không đáng có. Đây mới là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình dài phía trước, khi vòng bảng ASEAN Cup 2026 còn tới 3 trận đấu với Singapore, Indonesia và Campuchia, trước khi bước vào loạt trận knock-out khắc nghiệt.

Bài toán nhân sự vì thế càng trở nên đáng chú ý khi đội tuyển VN bất ngờ đón nhận vài tín hiệu không vui ngay trước trận ra quân. Thủ môn Đặng Văn Lâm gặp vấn đề đau cơ sau buổi tập ngày 21.7, phải ở lại khách sạn tập hồi phục thay vì ra sân cùng đồng đội. Nhiều khả năng vị trí bắt chính sẽ tiếp tục thuộc về Lê Giang Patrik, người đã có màn trình diễn ổn định trong khung gỗ ở trận giao hữu gặp Myanmar và đang rất quyết tâm khẳng định chỗ đứng ngay trong lần đầu dự một giải đấu chính thức cùng đội tuyển VN.

Trên hàng công, Nguyễn Tài Lộc cũng phải tập giáo án riêng cùng bác sĩ đội tuyển để hồi phục thể trạng sau khi gặp vấn đề ở buổi tập. Dù bộ phận y tế đánh giá tình trạng của anh không quá nghiêm trọng, khả năng ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Timor Leste vẫn còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp Tài Lộc chưa kịp sẵn sàng, Đình Bắc hoặc Việt Cường sẽ là những phương án được HLV Kim Sang-sik cân nhắc để đá chính bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên, tiếp tục duy trì sức công phá trên hàng tấn công.

Ngoài ra, trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng gặp sự cố nhỏ khi bị côn trùng cắn trong quá trình tập luyện tại Thái Lan, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu. Nhìn chung, dù xuất hiện một vài xáo trộn về lực lượng, đội tuyển VN vẫn còn đủ chiều sâu đội hình để không phải lo lắng quá nhiều trước một Timor Leste bị đánh giá thấp hơn nhiều bậc. Một chiến thắng đậm nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, tránh tổn thất về lực lượng là kịch bản lý tưởng nhất mà người hâm mộ VN mong chờ ở trận mở màn ASEAN Cup 2026. Đó cũng sẽ là nền tảng quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin bước vào những thử thách khó khăn hơn ở các lượt trận tiếp theo.