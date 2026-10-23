Timothée Chalamet vẫn chưa sẵn sàng làm đám cưới với Kylie Jenner?

Sau ba năm bên nhau, nữ doanh nhân ngành làm đẹp được cho là mong chờ một đám cưới, trong khi bạn trai cô vẫn tỏ ra dè dặt trước một cam kết lớn như hôn nhân.

Timothée Chalamet chịu áp lực cầu hôn Kylie Jenner

Theo Page Six, Kylie Jenner đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn kết hôn với Timothée Chalamet. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chưa cho thấy mức độ hào hứng tương tự đối với chuyện đính hôn, dù anh được cho là nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại.

Timothée Chalamet vẫn nghiêm túc với mối quan hệ cùng Kylie Jenner nhưng chưa sẵn sàng đưa ra cam kết trọn đời Ảnh: Reuters

Một nguồn tin nói với Page Six: "Kylie đã sẵn sàng đính hôn và cô ấy cũng nói khá rõ với Timothée rằng mình nhìn thấy hôn nhân trong tương lai của cả hai". Nguồn tin nhấn mạnh Kylie Jenner không đưa ra bất kỳ yêu cầu hay tối hậu thư nào, nhưng cô hy vọng bạn trai rồi sẽ có cùng mong muốn với mình.

Tình huống này khiến Timothée Chalamet cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến bước tiếp theo. Dù tình cảm dành cho Kylie Jenner vẫn rất sâu sắc, nam diễn viên được cho là chưa sẵn sàng đưa ra cam kết trọn đời chỉ vì bạn gái mong muốn điều đó. "Timothée yêu Kylie và thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng anh ấy đơn giản là chưa sẵn sàng. Có cảm giác rằng nếu anh ấy cầu hôn trong thời gian tới, đó có thể là vì áp lực nhiều hơn là vì bản thân anh thực sự muốn", nguồn tin tiết lộ.

Đáng chú ý, Timothée Chalamet từng thể hiện thái độ cởi mở với chuyện kết hôn trong một sự kiện quảng bá cho Marty Supreme tại London (Anh) vào tháng 2. Khi được hỏi liệu có nghĩ đến việc lập gia đình hay không, anh cuối cùng trả lời: "Tôi có".

Mong muốn ổn định cuộc sống của Kylie Jenner được cho là càng trở nên phức tạp khi mối quan hệ giữa Kendall Jenner và nam diễn viên Jacob Elordi ngày càng nghiêm túc. Dù Kylie Jenner bắt đầu hẹn hò Timothée Chalamet từ năm 2023, cô vẫn có thể phải chứng kiến chị gái mình tiến tới hôn nhân trước. "Điều thực sự khiến Kylie bận tâm là khả năng Kendall đính hôn trước cô ấy, dù mối quan hệ của Kendall mới bắt đầu chưa lâu", nguồn tin cho biết.

Theo Page Six, Kylie Jenner được cho là đang phải đối mặt với cảm giác ghen tị và thất vọng trước khả năng này. Một nguồn tin mô tả sự khác biệt giữa hai cặp đôi, cho rằng "Jacob Elordi hoàn toàn nghiêm túc với Kendall, trong khi Kylie và Timothée vẫn duy trì một mối quan hệ vui vẻ và thoải mái hơn".

Timothée Chalamet muốn giữ khoảng cách với gia đình bạn gái

Bên cạnh những khác biệt về quan điểm hôn nhân, Timothée Chalamet còn vướng thông tin cho rằng anh muốn có khoảng cách rõ ràng hơn giữa cuộc sống riêng tư và gia đình nổi tiếng của Kylie Jenner.

Gia đình Kardashian từ lâu đã nổi tiếng với những drama ồn ào, trong khi Timothée Chalamet được cho là không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó Ảnh: Reuters

Theo một nguồn tin, nam diễn viên không cảm thấy thoải mái với mức độ can dự của gia đình Kardashian vào mối quan hệ của mình. Dù Timothée Chalamet từng xuất hiện cùng Kylie Jenner tại các sự kiện công khai và nhắc đến cô trong bài phát biểu nhận giải tại Critics' Choice Awards, anh được cho là không hề có ý định tham gia chương trình truyền hình thực tế The Kardashians của gia đình này. Một nguồn tin tiết lộ: "Tham gia truyền hình thực tế là điều anh ấy tuyệt đối không muốn. Anh ấy cho rằng mình không phù hợp với kiểu chương trình đó".

Một nguồn tin khác cho rằng Timothée Chalamet muốn mẹ và các chị em của Kylie Jenner tôn trọng quyền riêng tư của anh. "Nếu Kylie muốn ở bên anh ấy, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách Timothée mong muốn, đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ rất ít liên quan đến gia đình cô", nguồn tin nói.

Gia đình Kardashian được cho là cũng có những băn khoăn về ý định thực sự của Timothée Chalamet đối với Kylie Jenner. Một số nguồn tin cáo buộc nam diễn viên sẵn sàng tận dụng sự chú ý xoay quanh mối quan hệ khi điều đó có lợi cho sự nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách vào những thời điểm cần chứng minh.