Đời sống

Tin buồn

Thanh Niên
Thanh Niên
25/12/2025 07:15 GMT+7

Được tin cụ bà Trương Thị Đạm, sinh năm 1940, là nhạc mẫu anh Nguyễn Tấn Cư, nguyên nhân viên Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên, đã từ trần lúc 17 giờ 10 ngày 23.12.2025 (nhằm ngày 4 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 86 tuổi;

Linh cữu quàn tại: Hẻm 60 Trần Văn Trà, xã Tịnh Khê (Tịnh Châu cũ), Quảng Ngãi; lễ nhập quan lúc 13 giờ 30 ngày 24.12.2025; lễ viếng lúc 14 giờ 30 ngày 24.12.2025; lễ động quan lúc 6 giờ ngày 27.12.2025; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại Nghĩa trang Tàu Ngựa (Tịnh Châu cũ);

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Nguyễn Tấn Cư và gia quyến.

Cụ bà Hoàng Thị Hòa (pháp danh Chúc Thuận), sinh năm 1938, tại Quảng Trị, là mẹ chồng chị Nguyễn Thị Như Thủy, Phó chánh văn phòng Báo Thanh Niên - Tòa soạn Hà Nội, đã từ trần lúc 2 giờ 15 phút ngày 9.2.2025 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), thượng thọ 88 tuổi.

