Linh cữu quàn tại: Hẻm 60 Trần Văn Trà, xã Tịnh Khê (Tịnh Châu cũ), Quảng Ngãi; lễ nhập quan lúc 13 giờ 30 ngày 24.12.2025; lễ viếng lúc 14 giờ 30 ngày 24.12.2025; lễ động quan lúc 6 giờ ngày 27.12.2025; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại Nghĩa trang Tàu Ngựa (Tịnh Châu cũ);

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Nguyễn Tấn Cư và gia quyến.