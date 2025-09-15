Tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ làm giới khoa học bối rối

Một tín hiệu lạ lùng vừa được phát hiện từ bên ngoài Dải Ngân hà của chúng ta đang khiến giới thiên văn học bối rối.

Tín hiệu bí ẩn vừa được phát hiện thuộc hiện tượng Bùng phát tia gamma (GRB), nằm trong số ít các vụ nổ phóng thích năng lượng dữ dội nhất trong vũ trụ, và được các nhà thiên văn học xác định đến từ những thiên hà xa xôi.

Chuỗi hình ảnh này cho thấy sự tiến hóa trong nhiều ngày của vụ nổ tia gamma GRB 250702B ẢNH: ESO

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), GRB thường xảy ra khi lõi của một ngôi sao khổng lồ sử dụng hết nhiên liệu nhiệt hạch và sụp đổ dưới trọng lượng của nó, phóng thích nguồn năng lượng hủy diệt.

Tuy nhiên, giờ đây, các nhà thiên văn học cho thấy đã tìm thấy một GRB hoàn toàn nằm ngoài mọi quy luật từng biết: GRB mới này đó lặp lại nhiều lần chỉ trong một ngày, giống như hiện tượng của một ngôi sao vừa chết, rồi lại được hồi sinh, rồi lại tiêu vong, cứ thế tuần hoàn nhiều lần.

Hiện tượng trên được đặt tên là GRB 250702B, do các kính thiên văn Fermi của NASA và kính thiên văn - vệ tinh Einstein của Trung Quốc lần lượt phát hiện và xác định nó xuất phát từ ngoài Dải Ngân hà.