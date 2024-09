Tín hiệu buồn cho iPhone 16

Khảo sát mới được Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley công bố cho thấy thời gian giao hàng của iPhone 16 đang ngắn hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Điều này có thể là tín hiệu cho thấy số lượng đơn đặt hàng iPhone 2024 thấp hơn những năm trước.

Doanh số iPhone 16 có thể không như kỳ vọng

Cụ thể, thống kê của Morgan Stanley tính đến ngày 24.9 (11 ngày sau khi Apple bắt đầu nhận đặt hàng), thời gian chờ trung bình tại Mỹ cho iPhone 16 là 15,2 ngày, trong khi iPhone 15 là 25,7 ngày và iPhone 14 là 18 ngày.

Xu hướng này cũng tương đồng trên phạm vi toàn cầu. Theo tính toán của Morgan Stanley, thời gian giao hàng trung bình của iPhone 16 là 16,3 ngày, giảm sâu so với mức trung bình 28,5 ngày của iPhone 15. Đây cũng là thời gian giao hàng ngắn nhất của iPhone trong 5 năm qua, tính từ iPhone 12.

Điều này cho thấy mức độ phổ biến của iPhone 16 có thể không được như mong chờ. Nhiều phân tích khác từ các chuyên gia cũng cho thấy smartphone mới của Apple có thể là "bom xịt".

iPhone 16 Pro Max (phải) không khác biệt nhiều về thiết kế so với bản tiền nhiệm trong khi tính năng quan trọng nhất là Apple Intelligence chưa khả dụng ẢNH: ANH QUÂN

Ming-Chi Kuo, nhà phân tích của TF Securities, thường có những thông tin chính xác về Apple, dự đoán trong tuần đầu mở bán, sức mua của iPhone 16 có thể thấp hơn 12% so với bản tiền nhiệm.

"Đáng chú ý, sức hút của dòng iPhone 16 Pro đang thấp hơn kỳ vọng", Kuo kết luận sau khi tổng hợp dữ liệu từ các trang web của Apple về số lượng đặt trước, thời gian giao hàng trung bình và các yếu tố khác.

Các nhà phân tích tại Barclays, JPMorgan và Bank of America cũng đưa ra nhận định tương tự cho các nhà đầu tư. "Dựa trên những cuộc trò chuyện của chúng tôi với các nhà phân phối và phân tích số liệu đặt hàng trước trên các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, tổng số đơn đặt hàng trước đã giảm so với cùng kỳ năm trước", nhà phân tích của Barclays viết. Dữ liệu từ các chuyên gia cho thấy đơn hàng của dòng Pro thậm chí giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi bản tiêu chuẩn và Plus tăng nhẹ.



AI là nguyên nhân chính

Theo Ming-Chi Kuo, việc Apple chậm chân trong việc triển khai AI là một trong những lý do khiến iPhone 16 kém hấp dẫn người dùng. "Apple Intelligence - chìa khóa bán hàng của iPhone thế hệ mới phải tới tháng 12 mới được triển khai", Kuo cho biết.

Trong khi đó, đối thủ của họ là Samsung không chỉ đưa toàn bộ trải nghiệm Galaxy AI lên smartphone đầu bảng ở thị trường toàn cầu, họ còn mang AI đến hàng triệu thiết bị trong phân khúc phổ thông. Người dùng Apple bỏ ra hàng nghìn USD để sở hữu máy mới nhưng chưa được trải nghiệm AI, trong khi khách hàng của Samsung đã được tận hưởng một hệ sinh thái GenAI trên di động một cách liền mạch, phong phú.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Barclays cho rằng việc phải chờ đến năm 2025 mới có thể được trải nghiệm Apple Intelligence khiến người dùng tại các thị trường như Trung Quốc không còn thấy quá hào hứng với iPhone 16.

Tại Việt Nam, các nhà bán lẻ đều cho biết lượng đặt trước iPhone 16 tăng so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng Apple đang hụt hơi trong cuộc đua về AI. Nhiều người thậm chí cho rằng họ chỉ cần nâng cấp phần mềm iOS 18 từ iPhone 15 là có thể trải nghiệm các tính năng tương tự iPhone 16 vì hiện tại khác biệt lớn nhất là Apple Intelligence vẫn chưa sẵn sàng cho người dùng. Trong khi ngoại hình và một số nâng cấp khác không có quá nhiều khác biệt.

Trong khi đó, trang công nghệ Sina của Trung Quốc nhận định: "Doanh số của dòng iPhone 16 thấp hơn dự kiến và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trước hết, người tiêu dùng cho rằng iPhone 16 thiếu sự đổi mới và không mang lại những thay đổi mang tính cách mạng như mong đợi. Thứ hai, mặc dù dòng iPhone 16 được quảng bá là model đầu tiên tích hợp Apple Intelligence nhưng tính năng này chưa có ngay khi ra mắt, người dùng tiếp tục phải chờ, điều này đã làm lung lay quyết định mua sắm của người dùng".