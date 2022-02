Tin tức Covid-19 TP.HCM: Số ca nhiễm tăng, chủ yếu cách ly tại nhà

Tin tức thời tiết hôm nay, 17.2.2022, từ ngày 20 - 22.2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11oC, vùng núi 3 - 6oC, vùng núi cao có nơi xấp xỉ oC và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.