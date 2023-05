Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 16.5.2023

Nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu trái cây nỗ lực mở rộng thị trường nhưng vẫn phụ thuộc chính vào Trung Quốc Q.T

Những ngày đầu tháng 5, lô sầu riêng Ri6 với khối lượng 5 tấn do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã được phân phối đến các siêu thị tại Anh. (trang 13)



Hàng loạt nhà phố cổ Hội An rao bán với giá triệu đô

Một ngôi nhà cổ ở đườngTrần Phú được rao bán với giá 37 tỉ đồng MẠNH CƯỜNG

Những ngày giữa tháng 5, tại các tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi... ở phố cổ Hội An, nhiều nhà cổ treo bảng rao bán nhà. Trong đó, rất nhiều ngôi nhà nằm trong trung tâm phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) đã treo bảng rao bán với giá tương đương triệu USD. (trang 19)

VN giữa xu thế ngành chíp bán dẫn toàn cầu tái cấu trúc

Nhà máy lắp ráp và kiểm định chíp Intel tại TP.HCM TTXVN

Trong bối cảnh thị trường chíp bán dẫn toàn cầu đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, VN cũng dần tăng cường vị thế ở lĩnh vực này khi xếp thứ 3 về xuất khẩu chíp vào Mỹ. (trang 23)